Kaczmarski – Alternatywa oraz Willow Hill – niedzielne koncerty w Białymstoku

11 października, 2024

W nadchodzącą niedzielę 13 października, w Klubie Muzycznym Sześcian odbędzie się koncert „Kaczmarski. Alternatywa”, na którym wystąpią Mateusz Nagórski i Miłosz Wośko, prezentując utwory inspirowane twórczością Jacka Kaczmarskiego. Równocześnie w Nie Teatrze zagra zespół Willow Hill, serwując publiczności swoją wyjątkową muzykę. Oba wydarzenia objęte są patronatem medialnym Radia Akadera.

Koncert „Kaczmarski. Alternatywa” to niezwykła okazja, by ponownie wsłuchać się w głębię poezji Jacka Kaczmarskiego, ale w nowym świeżym wydaniu. Program koncertowy skupia się na jego twórczości, jednocześnie odkrywając nieznane dotąd oblicza jego wierszy, do których oryginalna muzyka nie powstała za jego życia. Tego wieczoru Mateusz Nagórski i Miłosz Wośko zaprezentują nie tylko nowe interpretacje istniejących utworów Kaczmarskiego, lecz także całkowicie nowe kompozycje do tekstów, które dotąd pozostawały bez oprawy muzycznej.

Warto zwrócić uwagę na tekst tytułowej piosenki koncertu „Alternatywa”, pochodzący z tomiku „Notatnik australijski”. To wyjątkowe dzieło w dorobku Kaczmarskiego, które różni się od jego wcześniejszych tekstów. Zamiast nawiązywać do historii Polski i Europy, jak to miało miejsce w wielu jego dziełach, „Notatnik australijski” skupia się na australijskich pejzażach i tamtejszej przyrodzie, stanowiących tło dla głębokich rozważań filozoficznych.

W trakcie koncertu publiczność będzie mogła usłyszeć wybrane utwory z powstających projektów „Da Capo”, które Mateusz Nagórski wykona solo. Nie zabraknie także znanych piosenek z płyt „Mój Zodiak” i „Jacek Kaczmarski o wolności”, będących kontynuacją ich wcześniejszej współpracy. Nagórski i Wośko, przywracając te teksty do życia nadają im nowe brzmienie, jednocześnie oddając hołd ich oryginalnemu charakterowi i głębi.

W Nie Teatrze wystąpi Willow Hill – amerykański duet prosto z Nashville, który zawita do Polski w ramach swojej europejskiej trasy koncertowej. Willow Hill to projekt, który zdobył serca fanów na całym świecie, a ich wyjątkowe brzmienie łączy tradycyjne elementy country z nowoczesnym, energetycznym podejściem do muzyki. Magazyn Rolling Stone określił ich mianem „zespołu koniecznego do zobaczenia”, co podkreśla unikalność ich występów na żywo.

Willow Hill to prawdziwi weterani sceny, którzy zdobyli uznanie na największych festiwalach, takich jak Summerfest – największym festiwalu muzycznym na świecie, a także Rocklahoma, Sturgis i Warped Tour. Dzięki swojemu wyrazistemu pełnemu energii stylowi, Willow Hill przyciągnął uwagę miłośników muzyki country i rocka na całym świecie. Współpracowali z takimi artystami jak Miranda Lambert, Jason Aldean, Pat Benatar, Zac Brown, Aaron Lewis i Brett Eldredge, co tylko dowodzi ich wszechstronności i talentu. (hp)