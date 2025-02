Juwenalia Białystok 2025: Szpaku i Lady Pank gwiazdami imprezy!

Gwiazdami tegorocznych Juwenaliów będą Szpaku i Lady Pank, którzy zagrają na dwóch dużych scenach. Pierwsza scena będzie przeznaczona dla muzyki pop i rock, a druga dla hip hopu. To jednak dopiero początek listy wykonawców, których nazwiska będą sukcesywnie ogłaszane w mediach społecznościowych wydarzenia.

Oprócz koncertów, na kampusie Politechniki Białostockiej znajdzie się również namiot klubowy oraz wesołe miasteczko. Organizatorzy przygotowali także bogaty program wydarzeń towarzyszących, takich jak kino plenerowe, weekend sportu, wieczór kreatywny i puppy joga.

– Nowością są dwie duże sceny. Scena główna, na której wystąpią gwiazdy popowe oraz scena, na której zaprezentują się gwiazdy hip-hopowe. Na kampusie będzie też namiot klubowy oraz wesołe miasteczko. Na scenie głównej jako pierwszy zaprezentuje się zespół Lady Pank, a jeśli chodzi o raperów Szpaku – mówi Karolina Baluta koordynator imprezy z ramienia Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej .

Sprzedaż biletów i karnetów na Juwenalia Białystok 2025 rozpoczyna się 4 lutego o godzinie 15:00. Będzie można je nabyć online, a także skorzystać z przedsprzedaży pakietów z gadżetami, w tym oryginalnymi bluzami juwenaliowymi.

Organizacja Juwenaliów nie byłaby możliwa bez wsparcia partnerów, takich jak Miasto Białystok, Województwo Podlaskie oraz Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej.

Ubiegłoroczna edycja Juwenaliów zdobyła tytuł Podlaskiej Marki, co świadczy o wysokiej jakości i popularności tego wydarzenia.

– Juwenalia to jest Podlaska Marka. To świetny festiwal, pewnie najlepszy w naszym województwie. Jest to też wspaniała okazja do promocji województwa podlaskiego. Drodzy studenci, gratuluję Wam profesjonalizmu, tego z jaką pasją i determinacją to organizujecie – mówi Łukasz Prokorym, Marszałek Województwa Podlaskiego