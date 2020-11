Jubileusz w cieniu pandemii. Szpital Psychiatryczny w Choroszczy istnieje już 90 lat

Listopad 25, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Szpital Psychiatryczny w Choroszczy ma już 90 lat. Obchody jubileuszu z racji pandemii były wyjątkowo skromne. Zakończyły się odsłonięciem pamiątkowej tablicy ufundowanej przez Zarząd Województwa Podlaskiego, pod którą złożono kwiaty.

Inicjatorem powstania szpitala w Choroszczy był płk dr Zygmunt Brodowicz, ówczesny naczelnik Wydziału Pracy i Opieki Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim. Placówkę pod nazwą Białostocki Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych udało się uruchomić w 1930 r. Znalazła ona swoją siedzibę w wyremontowanych budynkach starej fabryki włókienniczej Moesów dysponując początkowo 400 łóżkami. Placówka była też pionierem tzw. opieki domowej, w ramach której spokojni chorzy mieszkali u okolicznych rodzin. Rozwój szpitala brutalnie przerwała II wojna światowa. To wtedy zniszczone były jego zabudowania.

Dziś Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy to drugi co do wielkości szpital psychiatryczny w Polsce. Dysponuje 847 łóżkami, zatrudnia 912 pracowników, w tym 103 lekarzy, 267 pielęgniarek. Prowadzi 17 oddziałów, w tym 4 psychiatrii sądowej.

– Współczesność przynosi nam kolejne wyzwania. Zaburzeń i chorób psychicznych jest coraz więcej, a to wymaga ciągłej gotowości do niesienia pomocy wszystkim chorym. Słowa Stanisława Deresza wypowiedziane 90 lat temu są dla nas nadal aktualne: „Obejmując jakąkolwiek pracę w szpitalu psychiatrycznym, należy pamiętać, że na tej placówce można uczciwie spełniać swoje obowiązki, gdy ma się zrozumienie dla cudzego nieszczęścia” – mówiła dyrektor szpitala Ewa Zgiet.

Szpital w Choroszczy jest jednostką podległą Samorządowi Województwa Podlaskiego. (mt/mc)