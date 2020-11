Jesień z Bluesem. Organizatorzy festiwalu szykują koncerty online

Listopad 18, 2020

fot. Michał Czarnecki fot. Michał Czarnecki

Mimo że trwa pandemia koronawirusa i imprezy kulturalne z udziałem widowni są zakazane, to będzie można poczuć klimat odbywającej się co roku w listopadzie Jesieni z Bluesem.

Już od czwartku (19.11) z ratuszowej wieży będzie można usłyszeć wyjątkowy, bo grany na harmonijce przez znanego bluesmana Tomka Kamińskiego hejnał. W ten sposób miasto co roku inauguruje festiwalowe wydarzenia.

W czwartek (19.11) według planów miała się rozpoczynać tegoroczna Jesień z Bluesem. Białostocki Ośrodek Kultury, który co roku przygotowuje imprezę, szykuje jednak muzyczne niespodzianki. Będą to dwa koncerty, które zostaną nagrane z myślą o wiernych fanach Jesieni, tak by mogli choć trochę poczuć klimat festiwalu.

Oba koncerty bezpłatnie zostaną udostępnione na profilu Jesieni z Bluesem na Facebooku.

27 listopada o godz. 18:00 będzie można tam obejrzeć koncert Kasy Chorych, a tydzień później, tj. 4 grudnia, także o 18:00 – koncert Cynamonowej Kaczki. (mt/mc)