Jesień pod znakiem wzrostu zachorowań na COVID-19. Co mówi Główny Inspektor Sanitarny?

Jak poinformował dr Grzesiowski, szczyt obecnej fali zachorowań na COVID-19 spodziewany jest w październiku. Przyczyną tego stanu rzeczy jest krążenie nowych wariantów koronawirusa.

„Mamy dalej do czynienia z wariantem Omikron, który zmutował, mamy w tej chwili pod warianty J1 i Kp3 i te warianty dotarły do Polski, co związane jest z przełamaniem odporności tych osób, które już raz chorowały, albo dwa razy, albo też się szczepiły. Dlatego tu mamy taką sytuację, gdzie nie ma ani sezonowości, ani to nie jest związane z pogodą, z jakimiś warunkami klimatycznymi, tylko po prostu nasza odporność słabnie, wirusy są nowe, zmienione i to wywołuje zachorowania.” – wyjaśnił dr Grzesiowski.