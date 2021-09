Jagiellonia zmierzy się ze Stalą Mielec. Cel to 3 punkty

Wrzesień 10, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

W sobotę (11.09) na własnym boisku Jagiellonia Białystok podejmie Stal Mielec. Mecz siódmej kolejki rozpocznie się o 17.30.

Dla zawodników Dumy Podlasia będzie to piąte w tej kampanii starcie domowe.

– Myślę, że Stal przyjedzie do Białegostoku bez kompleksów, będą walczyli o trzy punkty. Naszym celem jest oczywiście wygranie tego spotkania. W zasadzie przed każdym meczem mogę powtarzać to samo. Wiadomo jaka jest nasza liga, tutaj nikt przed meczem nie może sobie dopisać punktów. Każdy mecz jest trudny. Jeśli zabraknie w nim zaangażowania i koncentracji to traci się punkty – powiedział trener żółto-czerwonych, Ireneusz Mamrot.

Dotychczasowy bilans potyczek między zespołami Jagiellonii i Stali jest zdecydowanie korzystniejszy dla mielczan.

Zawodnicy Stali wygrali bowiem osiem razy, a żółto-czerwoni górowali jedynie dwukrotnie. Trzy razy w konfrontacjach obu ekip padał remis. (mt)