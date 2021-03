Jagiellonia zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem

Marzec 5, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Przed piłkarzami Jagiellonii Białystok wyjazdowy mecz z Zagłębiem Lubin. Cel sobotniego (06.03) spotkania to 3 punkty.

Żółto-czerwoni podejdą do rywalizacji po czterech kolejnych meczach bez wygranej. Jak mówi Rafał Grzyb, zastępca trenera kluczem do zwycięstwa w Lubinie będzie poprawa popełnianych dotąd zbyt często błędów żółto-czerwonych.

– Musimy zagrać agresywniej w stosunku do tego, co prezentowaliśmy w starciu z Piastem. Można powiedzieć, że w tamtym meczu grając w „dziesiątkę” wyglądaliśmy lepiej w defensywie. Graliśmy bliżej siebie, bardziej kompaktowo. To może być kluczem do sukcesu. Drugą sprawą jest finalizowanie sytuacji. Ostatnio dobrych okazji tworzymy mało, a jeśli już się zdarzają, to akurat, jak w wypadku szans Fiedzi i Fernana Lopeza sprzed tygodnia, nie są wykorzystywane. Musimy dobrze zagrać w defensywie, a z przodu wykorzystać swoje szanse – mówi trener Grzyb.

Początek meczu Jagiellonii z Zagłębiem o 17.30. (mt/mc)