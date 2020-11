Jagiellonia zagra z beniaminkiem. Czy w starciu ze Stalą będzie faworytem?

Listopad 26, 2020

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Przed Jagiellonią Białystok kolejny mecz ligowy. W najbliższą sobotę (28.11) o 15.00 podopieczni trenera Bogdana Zająca zmierzą się na wyjeździe z beniaminkiem – Stalą Mielec.

– Gdy gra się z zespołem z dołu tabeli, wydaje się, że to jest łatwy mecz. My wiemy, w jakiej sytuacji znajduje się Stal Mielec. Gdy przyszedł nowy trener, wydaje się, że zespół mentalnie się odbudował i od razu są tego efekty w postaci punktów. Będzie to spotkanie, w którym będzie toczyła się wojna o piłkę i kto ją dłużej utrzyma, ten stworzy swoje szanse. Ten mecz będzie na pewno szarpany i musimy być na to przygotowani. Wiemy, co nas czeka. Przed nami dużo walki i musimy być na to przygotowani – podkreśla szkoleniowiec Jagiellonii, Bogdan Zając.

Bardzo możliwe, że w najbliższym meczu na boisku pojawi się już kapitan zespołu, Taras Romanczuk.

– U Tarasa jest wynik ujemny, mamy już potwierdzenie. Jest po testach medycznych, więc nie ma przeciwwskazań, by z nami trenował. Natomiast jeśli chodzi o grę, czas pokaże czy pojawi się na boisku w Mielcu, zostało jeszcze wiele godzin – dodaje Bogdan Zając.

W spotkaniu tym na pewno nie zagra obrońca Bogdan Tiru, który w ostatnim meczu z „Nafciarzami” został upomniany żółtą kartką (już czwartą w tym sezonie).

Głównym arbitrem sobotniego, wyjazdowego starcia ze Stalą Mielec będzie Jarosław Przybył z Kluczborka. 43-letni arbiter poprowadzi po raz 25. spotkanie z udziałem żółto-czerwonych. Ogólny bilans Jagiellonii w meczach prowadzonych przez sędziego Przybyła jest korzystny, białostoczanie wygrali bowiem 15 spotkań, przy sześciu porażkach. Jedynie trzy razy padł remis. (mt/mc)