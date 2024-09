Jagiellonia Białystok zmierzy się z Piastem Gliwice

29 września, 2024

W niedzielę (29.09) Jagiellonia Białystok zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice w 10. kolejce Ekstraklasy. Aktualny mistrz Polski za wszelką cenę będzie chciał wygrać mecz i utrzymać się w czołówce tabeli.

Teraz Żółto-Czerwoni zajmują trzecim miejsce, ich niedzielny rywal jest na siódmej pozycji.

– Im silniejsze masz jednostki, tym silniejszą masz drużynę, ale siłą Piasta jest też ich dyscyplina, charakter, konsekwencja w działaniu – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. – To jest zespół bardzo niewygodny do gry, bardzo nieprzyjemny. Pamiętam, że w obu spotkaniach z Piastem w poprzednim sezonie nie stworzyliśmy sobie zbyt wielu sytuacji. Piast nieźle punktuje, to trudny przeciwnik, który ma doświadczony zespół i dużo ogranych piłkarzy w kadrze. To niewątpliwie będzie trudne spotkanie, ale jesteśmy po dwóch zwycięstwach, a nasza pewność siebie jest dzisiaj na innym poziomie.

W starciu z Piastem Gliwice nie musi pauzować żaden zawodnik Jagiellonii Białystok. Początek meczu o 17:30. (hk)