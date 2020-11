Jagiellonia Białystok. Zmarł Leon Zińczuk

Listopad 25, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

W wieku 73 lat zmarł Leon Zińczuk, były piłkarz Jagiellonii. Zińczuk został zawodnikiem Jagiellonii w 1970 roku, kiedy trafił na Jurowiecką z białostockiego Włókniarza.

W żółto-czerwonych barwach występował przez pięć sezonów, grając u boku m.in. Jerzego Zawiślana i Piotra Sieliwonika.

W sumie strzelił dla Jagiellonii 46 goli we wszystkich rozgrywkach. Co ciekawe, to on zdobył premierową bramkę dla Jagi, podczas jej pierwszego meczu na stadionie przy Słonecznej w 1974 roku. (źródło: jagiellonia.pl/mc)