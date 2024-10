Jagiellonia Białystok Wiceliderem Ekstraklasy po Zwycięstwie nad Koroną Kielce

28 października, 2024

źródło: Jagiellonia.pl

W niedzielę, 27 października, piłkarze Jagiellonii Białystok odnieśli ważne zwycięstwo, pokonując Koronę Kielce 3:1 w meczu 13. kolejki Ekstraklasy. Dzięki wygranej, Jagiellonia awansowała na drugie miejsce w tabeli i obecnie traci trzy punkty do lidera — Lecha Poznań. To już szóste spotkanie bez porażki, co podkreśla dobrą formę zespołu w trwającym sezonie.

Nene Otwiera Wynik, Kontrowersje przy Bramce Dalmausa

Jagiellonia objęła prowadzenie już w 10. minucie dzięki powracającemu po kontuzji Nene. Portugalczyk zdobył bramkę po rykoszecie od obrońcy Korony, Pau Resty, co zaskoczyło bramkarza i zapewniło gospodarzom szybkie prowadzenie. Chwilę później goście mieli szansę na wyrównanie — Adrian Dalmau trafił do siatki, jednak sędzia uznał, że był na pozycji spalonej.

Odpowiedź Korony i Decydujące Gole dla Jagiellonii

Drugą połowę mocno rozpoczęła Korona Kielce. W 49. minucie Dalmau wykorzystał dośrodkowanie i wyrównał wynik spotkania strzałem głową. Odpowiedź Jagiellonii była natychmiastowa — minutę po stracie bramki Jesus Imaz, po dalekim podaniu od Diegueza, w sytuacji sam na sam pokonał bramkarza Korony, wyprowadzając swój zespół na prowadzenie 2:1.

Kropkę nad „i” postawił w 67. minucie Darko Churlinov, popisując się pięknym strzałem z powietrza po wybiciu piłki przez obrońców Korony. Uderzenie nie dało szans bramkarzowi i ustaliło wynik meczu na 3:1.

Jagiellonia Przed Starciem w Pucharze Polski

Po niedzielnym sukcesie Jagiellonia szykuje się do wyjazdowego meczu z Chojniczanką Chojnice w Pucharze Polski, który odbędzie się już w środę. Białostoczanie mają nadzieję na kontynuację zwycięskiej passy i kolejne sukcesy zarówno w lidze, jak i w rozgrywkach pucharowych. (pc)