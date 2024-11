Jagiellonia Białystok vs Raków Częstochowa: Starcie mistrzów na Chorten Arenie

10 listopada, 2024

W niedzielę, 10 listopada, na własnym stadionie w Białymstoku, Jagiellonia Białystok zmierzy się z Rakowem Częstochowa w ramach 15. kolejki Ekstraklasy. Spotkanie zapowiada się niezwykle emocjonująco, bo to pojedynek mistrzów Polski z dwóch ostatnich sezonów, a obie drużyny dzieli zaledwie jeden punkt w ligowej tabeli. Mecz rozpocznie się o godzinie 14:45 na Chorten Arenie.

Jagiellonia podbudowana świetną passą

Żółto-Czerwoni mają za sobą imponującą serię 11 meczów bez porażki, co niewątpliwie dodaje im pewności siebie przed spotkaniem z Rakowem. W ostatnich kolejkach Jagiellonia prezentowała solidną grę, co widać po zdobywanych punktach i wzrastającej pozycji w tabeli. To starcie będzie dla gospodarzy doskonałą okazją, aby pokazać, że są w stanie rywalizować z najlepszymi drużynami w lidze.

– Może to jest takie wyświechtane stwierdzenie, że gra się do ostatniego gwizdka sędziego, natomiast w przypadku Rakowa to stwierdzenie jest wyjątkowo aktualne, bo to Raków jest drużyną, która w większość meczu wygrywa właśnie po tej 90 minucie – Mówi trener dumy Podlasia Adrian Siemieniec.

Problemy kadrowe Jagiellonii

Na niedzielny mecz Jagiellonia wyjdzie jednak bez swojego kapitana, Tarasa Romanczuka. Powołany do kadry narodowej pomocnik musi pauzować z powodu czwartej żółtej kartki. Jego brak może być odczuwalny w środku pola, gdzie Romanczuk był jednym z kluczowych zawodników odpowiedzialnych za organizację gry. Oprócz tego, kontuzję wciąż leczy stoper Mateusz Skrzypczak, co dodatkowo uszczupla obronę Jagiellonii.

Klucz do zwycięstwa

Pomimo absencji kluczowych graczy, drużyna z Białegostoku z pewnością będzie walczyć o komplet punktów. Raków, który niedawno sam sięgnął po mistrzostwo Polski, jest wymagającym przeciwnikiem, ale gra na własnym boisku i wsparcie kibiców mogą dać Jagiellonii przewagę. Szczególną uwagę warto zwrócić na skuteczność ofensywy gospodarzy i organizację gry w środku pola, gdzie Jagiellonia będzie musiała znaleźć sposób na zniwelowanie nieobecności Romanczuka.

Czy Jagiellonia podtrzyma swoją zwycięską passę i udowodni, że jest gotowa na starcie z najlepszymi? Przekonamy się po 14:45! (pc)