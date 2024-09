Jagiellonia Białystok po zwycięstwie 1:0 z Piastem Gliwice wskoczyła na pozycję wicelidera Ekstraklasy

29 września, 2024

„Wróciliśmy do fundamentu, jeżeli chodzi o nasze wartości w grze o zwycięstwo” – powiedział po wygranej z Piastem Gliwice trener Jagiellonii Białystok. Mecz 10. kolejki Ekstraklasy zakończył się 1:0, to trzecie zwycięstwo z rzędu Żółto-Czerwonych.

Zwycięską bramkę zdobył Kristoffer Hansen w 32. minucie meczu.

– Cieszę się, że ta podstawa jest, bo to jest na pewno fundament do tego, żeby budować coraz lepszą grę z naszej strony, żebyśmy się też poprawiali, jeżeli chodzi o takie aspekty związane z piłką – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. – Cieszę się, że zagraliśmy drugi mecz rzędu na zero z tyłu, to jest bardzo ważne.

Dzięki wygranej Jagiellonia Białystok mając 21 punktów zajmuje drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy. (hk)