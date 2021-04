Jagiellonia Białystok. Gerard Juszczak pokieruje działem analiz i skautingu

Kwiecień 13, 2021

źródło: FB Jagiellonii Białystok źródło: FB Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok ma dyrektora działu analiz i skautingu. Został nim Gerard Juszczak, asystent pierwszego trenera zespołu.

Od teraz głównym zadaniem Juszczaka będzie zbudowanie profesjonalnego działu zajmującego się analizowaniem i profilowaniem zawodników pod kątem gry w klubie, jak również analiza bieżących danych treningowych i meczowych.

– Wielokrotnie przy okazji kolejnych inwestycji czy projektów podkreślaliśmy, że cały czas się rozwijamy, szukamy nowych rozwiązań, optymalizujemy procesy, obserwujemy jak rozwija się piłka, jak działają inne kluby. W ostatnim czasie przede wszystkim wzmocniliśmy kadry naszego klubu o ludzi, którzy wdrażają już nowe procesy w pionie sportowym Jagiellonii i naszej Akademii. Objęcie funkcji dyrektora przez Gerarda to ogromne wzmocnienie powołanego w ubiegłym roku Działu Analiz i Skautingu. To kolejny krok w rozwoju naszego Klubu i procesów związanych z transferami ale również procesem szkoleniowym i rozwojem naszych zawodników. Wierzę, że nowy projekt będzie się rozwijał dzięki zaangażowaniu Gerarda, który jest specjalistą o wysokich kwalifikacjach i dał się poznać jako osoba o wysokiej organizacji i kulturze pracy – przekonuje Agnieszka Syczewska, Wiceprezes Zarządu Jagiellonii Białystok.

Dział Analiz i Skautingu ma przyczynić się do zwiększenia skuteczności transferowej oraz udoskonalić proces treningowy i rozwój zawodników. Ma też wspomóc działania Akademii Piłkarskiej Jagiellonii Białystok.

– To dla mnie ogromne wyróżnienie i wyzwanie. Przez lata przygotowywałem się do tego typu roli i czekałem na takie wyzwanie. Przed nami wiele pracy, wiele wysiłku będziemy musieli włożyć w ten projekt, ale wierzę, że wspólnie opracowany plan i zakres działań umożliwi nam osiągnięcie wielu wielkich rzeczy. Nową funkcja na szczęście nie oznacza rezygnacji z dotychczasowych obowiązków, co uważam, że może nam to tylko ułatwić zadanie. Dziękuję za zaufanie, teraz czas zakasać rękawy i ruszać do pracy – przekonuje Dyrektor Działu Analiz i Skautingu Jagiellonii Białystok, Gerard Juszczak.

Umowa pochodzącego z Krakowa szkoleniowca będzie obowiązywać do końca czerwca 2024 roku. (mt/mc)