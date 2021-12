Dani Quintana odchodzi z Jagiellonii Białystok

Grudzień 2, 2021

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Dani Quintana nie jest już zawodnikiem Jagiellonii Białystok. Hiszpan rozwiązał w czwartek (02.12) umowę z klubem.

Quintana trafił do Jagiellonii w czerwcu tego roku. W rundzie jesiennej w żółto-czerwonych barwach rozegrał jedynie dwa spotkania – przeciwko Bruk-Bet Termalice Nieciecza oraz Górnikowi Zabrze.

Miała na to wpływ kontuzja, która uniemożliwiała zawodnikowi udział w treningach, a co za tym idzie również powrót do pełnej formy.

Wcześniej Dani Quintana grał w Jagiellonii w latach 2013–2014. (mt)