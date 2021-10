Jagiellonia bez trzech punktów po spotkaniu z Radomiakiem Radom

Październik 19, 2021

źródło: jagiellonia.pl

Jagiellonia Białystok zremisowała 1:1 z Radomiakiem Radom. Mecz odbył się na stadionie przy ul. Słonecznej. Gole strzelili Fedor Cernych i Karol Angielski z rzutu karnego.

– Nie jestem zadowolony z wyniku. Robimy wszystko, żeby przełamać tę naszą niemoc remisową. Powiedziałem zawodnikom przed meczem, że przyjmę każdy wynik, poza remisem. Walczymy o to, żeby wreszcie wygrać w ekstraklasie, szczególnie na wyjeździe. Niestety się nie udało, jednak w mojej opinii mecz był wyrównany – powiedział szkoleniowiec gości Dariusz Banasik.

– Do poprawy są zdecydowanie stałe fragmenty gry, bo czasami jest taki mecz, że on ci się nie układała i musimy zdobyć bramkę. Przede wszystkim musimy popracować nad dośrodkowaniami, bo przy stałych fragmentach gry to jest klucz. To jest nasz największy mankament, trenujemy dużo, ale widocznie wciąż za mało – skomentował trener białostoczan Ireneusz Mamrot.

Poznaliśmy też terminarz 14. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Jagiellonia Białystok zagra w niej ze Śląskiem Wrocław. Mecz odbędzie się 5 listopada na wyjeździe. (ea)