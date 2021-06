Jagiellończycy już po urlopach. Piłkarze wrócili do treningów

Czerwiec 17, 2021

Piłkarze Jagiellonii Białystok rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Za nimi pierwszy trening z nowym-starym trenerem Ireneuszem Mamrotem.

– Chcemy wzmocnić przede wszystkim środek obrony. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pozyskamy co najmniej dwóch środkowych obrońców. To jest dla nas najważniejsza rzecz. Oczywiście nie uciekamy od innych pozycji. Pracujemy też pozyskaniem zawodnika na pozycję numer 6, ale najważniejsze jest dzisiaj wzmocnić środek obrony – mówi Ireneusz Mamrot, szkoleniowiec Jagiellonii.

28 czerwca Jagiellonia Białystok rozpocznie letni obóz przygotowawczy. Żółto-Czerwoni wybiorą się do ośrodka w Kępie i będą tam przebywać przez 12 dni. W tym czasie podopieczni Mamrota rozegrają trzy mecze kontrolne. Czwarty sparing mają już rozegrać po powrocie do Białegostoku.

Liga wystartuje 23 lipca. Piłkarze Jagiellonii nowy sezon zainaugurują na własnym boisku. 24 lipca zmierzą się z Lechią Gdańsk. (mt)

Terminarz PKO Ekstraklasy sezonu 2021/22: Kolejka 1 – Sobota 24.07.2021 Bruk–Bet Termalica Nieciecza – Stal Mielec

Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk

Lech Poznań – Radomiak Radom

Legia Warszawa – Wisła Płock

Piast Gliwice – Raków Częstochowa

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze

Beniaminek 3 – Cracovia

Wisła Kraków – KGHM Zagłębie Lubin

Śląsk Wrocław – Warta Poznań Kolejka 2 – Sobota 31.07.2021 Bruk–Bet Termalica Nieciecza – Wisła Kraków

Cracovia – Śląsk Wrocław

Górnik Zabrze – Lech Poznań

KGHM Zagłębie Lubin – Beniaminek 3

Lechia Gdańsk – Wisła Płock

Radomiak Radom – Legia Warszawa

Raków Częstochowa – Jagiellonia Białystok

Stal Mielec – Piast Gliwice

Warta Poznań – Pogoń Szczecin



Kolejka 3 – Sobota 07.08.2021 Górnik Zabrze – Stal Mielec

Jagiellonia Białystok – Bruk–Bet Termalica Nieciecza

Lech Poznań – Cracovia

Legia Warszawa – KGHM Zagłębie Lubin

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice

Beniaminek 3 – Warta Poznań

Wisła Kraków – Raków Częstochowa

Wisła Płock – Radomiak Radom

Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk Kolejka 4 – Sobota 14.08.2021 Bruk–Bet Termalica Nieciecza – Lech Poznań

Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze

KGHM Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin

Lechia Gdańsk – Cracovia

Piast Gliwice – Wisła Płock

Raków Częstochowa – Radomiak Radom

Stal Mielec – Wisła Kraków

Warta Poznań – Legia Warszawa

Śląsk Wrocław – Beniaminek 3 Kolejka 5 – Sobota 21.08.2021 Cracovia – Jagiellonia Białystok

Lech Poznań – Lechia Gdańsk

Legia Warszawa – Bruk–Bet Termalica Nieciecza

Piast Gliwice – Śląsk Wrocław

Pogoń Szczecin – Stal Mielec

Beniaminek 3 – Wisła Kraków

Radomiak Radom – Warta Poznań

Raków Częstochowa – Górnik Zabrze

Wisła Płock – KGHM Zagłębie Lubin Kolejka 6 – Sobota 28.08.2021 Bruk–Bet Termalica Nieciecza – Cracovia

Górnik Zabrze – Piast Gliwice

KGHM Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław

Lech Poznań – Pogoń Szczecin

Lechia Gdańsk – Radomiak Radom

Stal Mielec – Beniaminek 3

Warta Poznań – Jagiellonia Białystok

Wisła Kraków – Legia Warszawa

Wisła Płock – Raków Częstochowa Kolejka 7 – Sobota 11.09.2021 Cracovia – Górnik Zabrze

Jagiellonia Białystok – Stal Mielec

Piast Gliwice – KGHM Zagłębie Lubin

Beniaminek 3 – Wisła Płock

Radomiak Radom – Pogoń Szczecin

Raków Częstochowa – Lech Poznań

Warta Poznań – Bruk–Bet Termalica Nieciecza

Wisła Kraków – Lechia Gdańsk

Śląsk Wrocław – Legia Warszawa Kolejka 8 – Sobota 18.09.2021 Górnik Zabrze – Warta Poznań

KGHM Zagłębie Lubin – Bruk–Bet Termalica Nieciecza

Lech Poznań – Wisła Kraków

Lechia Gdańsk – Piast Gliwice

Legia Warszawa – Beniaminek 3

Pogoń Szczecin – Cracovia

Radomiak Radom – Śląsk Wrocław

Stal Mielec – Raków Częstochowa

Wisła Płock – Jagiellonia Białystok Kolejka 9 – Sobota 25.09.2021 Bruk–Bet Termalica Nieciecza – Górnik Zabrze

Jagiellonia Białystok – Lech Poznań

Legia Warszawa – Raków Częstochowa

Piast Gliwice – Cracovia

Beniaminek 3 – Lechia Gdańsk

Stal Mielec – Radomiak Radom

Warta Poznań – KGHM Zagłębie Lubin

Wisła Kraków – Pogoń Szczecin

Śląsk Wrocław – Wisła Płock Kolejka 10 – Sobota 02.10.2021 Cracovia – Stal Mielec

Górnik Zabrze – Wisła Płock

KGHM Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok

Lech Poznań – Śląsk Wrocław

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa

Piast Gliwice – Wisła Kraków

Pogoń Szczecin – Beniaminek 3

Radomiak Radom – Bruk–Bet Termalica Nieciecza

Raków Częstochowa – Warta Poznań

Kolejka 11 – Sobota 16.10.2021 Bruk–Bet Termalica Nieciecza – Lechia Gdańsk

Cracovia – Warta Poznań

Górnik Zabrze – Wisła Kraków

Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom

Legia Warszawa – Lech Poznań

Beniaminek 3 – Piast Gliwice

Stal Mielec – KGHM Zagłębie Lubin

Wisła Płock – Pogoń Szczecin

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa Kolejka 12 – Sobota 23.10.2021 KGHM Zagłębie Lubin – Cracovia

Lech Poznań – Wisła Płock

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze

Piast Gliwice – Legia Warszawa

Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok

Radomiak Radom – Beniaminek 3

Raków Częstochowa – Bruk–Bet Termalica Nieciecza

Warta Poznań – Stal Mielec

Wisła Kraków – Śląsk Wrocław Kolejka 13 – Sobota 30.10.2021 Bruk–Bet Termalica Nieciecza – Śląsk Wrocław

Cracovia – Radomiak Radom

Górnik Zabrze – KGHM Zagłębie Lubin

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin

Beniaminek 3 – Raków Częstochowa

Stal Mielec – Lech Poznań

Warta Poznań – Lechia Gdańsk

Wisła Płock – Wisła Kraków Kolejka 14 – Sobota 06.11.2021 Lechia Gdańsk – KGHM Zagłębie Lubin

Legia Warszawa – Stal Mielec

Piast Gliwice – Warta Poznań

Beniaminek 3 – Lech Poznań

Radomiak Radom – Górnik Zabrze

Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin

Wisła Kraków – Cracovia

Wisła Płock – Bruk–Bet Termalica Nieciecza

Śląsk Wrocław – Jagiellonia Białystok Kolejka 15 – Sobota 20.11.2021 Bruk–Bet Termalica Nieciecza – Beniaminek 3

Cracovia – Raków Częstochowa

Górnik Zabrze – Legia Warszawa

Jagiellonia Białystok – Wisła Kraków

KGHM Zagłębie Lubin – Radomiak Radom

Lech Poznań – Piast Gliwice

Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław

Stal Mielec – Lechia Gdańsk

Warta Poznań – Wisła Płock Kolejka 16 – Sobota 27.11.2021 Lech Poznań – Warta Poznań

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok

Piast Gliwice – Bruk–Bet Termalica Nieciecza

Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk

Beniaminek 3 – Górnik Zabrze

Raków Częstochowa – KGHM Zagłębie Lubin

Wisła Kraków – Radomiak Radom

Wisła Płock – Cracovia

Śląsk Wrocław – Stal Mielec Kolejka 17 – Sobota 04.12.2021 Bruk–Bet Termalica Nieciecza – Pogoń Szczecin

Cracovia – Legia Warszawa

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław

Jagiellonia Białystok – Beniaminek 3

KGHM Zagłębie Lubin – Lech Poznań

Lechia Gdańsk – Raków Częstochowa

Radomiak Radom – Piast Gliwice

Stal Mielec – Wisła Płock

Warta Poznań – Wisła Kraków Kolejka 18 – Sobota 11.12.2021 Cracovia – Beniaminek 3

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin

KGHM Zagłębie Lubin – Wisła Kraków

Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok

Radomiak Radom – Lech Poznań

Raków Częstochowa – Piast Gliwice

Stal Mielec – Bruk–Bet Termalica Nieciecza

Warta Poznań – Śląsk Wrocław

Wisła Płock – Legia Warszawa



Kolejka 19 – Sobota 18.12.2021 Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa

Lech Poznań – Górnik Zabrze

Legia Warszawa – Radomiak Radom

Piast Gliwice – Stal Mielec

Pogoń Szczecin – Warta Poznań

Beniaminek 3 – KGHM Zagłębie Lubin

Wisła Kraków – Bruk–Bet Termalica Nieciecza

Wisła Płock – Lechia Gdańsk

Śląsk Wrocław – Cracovia Kolejka 20 – Sobota 05.02.2022 Bruk–Bet Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok

Cracovia – Lech Poznań

KGHM Zagłębie Lubin – Legia Warszawa

Lechia Gdańsk – Śląsk Wrocław

Piast Gliwice – Pogoń Szczecin

Radomiak Radom – Wisła Płock

Raków Częstochowa – Wisła Kraków

Stal Mielec – Górnik Zabrze

Warta Poznań – Beniaminek 3 Kolejka 21 – Sobota 12.02.2022 Cracovia – Lechia Gdańsk

Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok

Lech Poznań – Bruk–Bet Termalica Nieciecza

Legia Warszawa – Warta Poznań

Pogoń Szczecin – KGHM Zagłębie Lubin

Beniaminek 3 – Śląsk Wrocław

Radomiak Radom – Raków Częstochowa

Wisła Kraków – Stal Mielec

Wisła Płock – Piast Gliwice Kolejka 22 – Sobota 19.02.2022 Bruk–Bet Termalica Nieciecza – Legia Warszawa

Górnik Zabrze – Raków Częstochowa

Jagiellonia Białystok – Cracovia

KGHM Zagłębie Lubin – Wisła Płock

Lechia Gdańsk – Lech Poznań

Stal Mielec – Pogoń Szczecin

Warta Poznań – Radomiak Radom

Wisła Kraków – Beniaminek 3

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice