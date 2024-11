Innowacyjne metody kształcenia. Akademickie Dni Dydaktyki

W trakcie wydarzenia omówione są między innymi innowacyjne metody kształcenia czy tematy związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w pracy dydaktycznej. Jak podkreśla prowadząca jedne z warsztatów dr Joanna Szydło z Wydziału Inżynierii Zarządzania – kluczowe w procesie dydaktycznym są relacje między nauczycielem a uczniem.

– Robiłam taką sondę wśród studentów, co by się musiało zdarzyć, żeby byli naszymi partnerami strategicznymi? Studenci zwrócili uwagę nie tyle na materię, trudność, edukacyjną, czego mają się nauczyć, tylko to, w jaki sposób przekazywana jest wiedza i czy wykładowcy darzą ich szacunkiem. Badani orzekli, że nawiązywanie relacji jest najważniejszym punktem, punktem bazowym, od którego to wszystko się zaczyna i nad którym możemy później budować – dodaj dr Joanna Szydło.

W wydarzeniu zaplanowano też indywidualne spotkania z psychologiem oraz mediatorem. Prorektor ds. kształcenia, prof. Katarzyna Halicka- dostrzega nie tylko potrzebę budowania relacji mistrz – uczeń. Wskazuje również na wyzwania, jakie stoją przed nauczycielami, aby tę relację zachować.

– Coraz trudniej w obecnych czasach zachować tę relację mistrz uczeń, ale w tym dobrym słowa znaczeniu, w takim, że mistrz to nie ten który karci, ale mistrz to ten, który pokazuje, wskazuje drogę. To jest bardzo ważne, ale coraz trudniej jest to w tej chwili zachować, w obecnym takim dynamicznym świecie, w którym niekoniecznie są te wartości tak bardzo ważne i dlatego też cieszy nas to, że nauczyciele to dostrzegają, potrzebę takiego dokształcania, zdobywania coraz to nowych umiejętności – dodaje Prorektor ds. kształcenia, prof. Katarzyna Halicka.