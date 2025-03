Inauguracja kolejnego semestru Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Politechnice Białostockiej

15 marca, 2025

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, fot. Hanna Kość Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, fot. Hanna Kość

Spotkaniem „ Jak inwestować i oszczędzać by osiągnąć finansowy sukces” rozpoczął się w sobotę (15.03) kolejny semestr Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechnice Białostockiej.

Ponad 110 uczniów z klas piątych i szóstych szkół podstawowych przez najbliższych sześć sobót będzie w formie warsztatów uczyć się podstaw przedsiębiorczości, oszczędzania, czy marketingu. Wielu z nich zapisało się po raz kolejny.

– Myślę, że ta wiedza, którą poznałam, to przyda mi się jeszcze przez wiele lat. Poprzednio były zajęcia m.in. o oszczędzaniu, o prowadzeniu własnego biznesu i takie też ogólne różne tematy ekonomiczne – mówi uczennica klasy 5, która bierze udział w EUD po raz drugi. – Myślenia zawsze jest warto uczyć, bo to na każdym kroku życia jest potrzebne, żeby się rozwijać. A czym wcześniej to pokażemy dzieciom, tym właśnie będzie to dla nich lepsze przyszłości – mówi tata ucznia.

Zdaniem dr Beata Madras-Kobus z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej dzieci już od najmłodszych lat warto uczyć co to jest wartość pieniądza. – Dzieci już od najmłodszych lat na przykład są bombardowane reklamami w telewizji. Oglądając bajki dzieci widzą różne ciekawe, fajne reklamy skierowane celowo do takiego odbiorcy. I właśnie na zajęciach z marketingu, z ekonomii dzieci uczą się odróżniać to, co jest pokazywane w reklamie od rzeczywistości i uczą się cenić też wartość pieniądza.

Młodzi studenci Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Politechnice Białostockiej otrzymali specjalne indeksy, do których zbierają wpisy za każde zajęcia, w których uczestniczyli. Równolegle do zajęć dla dzieci, rodzice spotykają się na własnych warsztatach i wykładach, które dotyczą nie tylko ekonomii, ale również wychowania czy pedagogiki. (hk)

Relacja Hanny Kość: