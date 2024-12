III Ogólnopolskiego Forum Ośrodków Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi

Jak podkreśla dr n. med. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, koordynator merytoryczny Ośrodka Leczenia Raka Piersi Białostockiego Centrum Onkologii rak piersi w Polce jest wciąż jednym z najczęściej spotykanych.

– Trzeba pamiętać o tym, że to jest najczęściej występujący nowotwór u kobiet. No i Polska niestety należy do krajów, gdzie wyniki leczenia tej choroby niestety są złe i u nas w Polsce w stosunku do innych krajów ta umieralność, zamiast spadać – rośnie. No wynika niestety z tego, że kobiety się nie badają, nie zgłaszają się na badania profilaktyczne. Ten program, który jest, obejmuje kobiety od 45 do 74 roku życia i zgłaszalność jest poniżej 30%. Jest to naprawdę bardzo mało. Powinno być około 70%, żeby to się mogło przełożyć na poprawę przeżycia – podkreśla dr n. med. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz