III edycja konkursu „Pomosty przyszłości”

22 października, 2024

Źródło: UMWP Źródło: UMWP

Rozpoczęło się składanie wniosków w konkursie „Pomosty przyszłości”, który organizuje Fundacja Technotalenty. Firmy, instytucje naukowe lub indywidualne osoby mogą zgłosić oraz opisać, w jaki sposób współpracują z nauką czy biznesem.

Zdaniem Tomasza Stypułkowskiego, prezesa Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej oraz wiceprezesa Fundacji Technotalenty, konkurs „Pomosty Przyszłości” ma zachęcić środowisko biznesowe i naukowe do współpracy.

– Chcemy pokazać, że po pierwsze ta współpraca jest możliwa, po drugie ta współpraca niesie za sobą wartości dodane, niesie za sobą przewagi konkurencyjne dla biznesu, niesie za sobą szereg nowych możliwości badawczych dla szeroko rozumianego środowiska naukowego, nie tylko i wyłącznie środowiska akademickiego – mówi Tomasz Stypułkowski. – Rezultatem na pewno jest dużo większa odwaga do tego, żeby pokazać te projekty, a druga rzecz to jest odwaga do tego, żeby w ogóle taką współpracę podjąć.

W drugiej edycji konkursu trzy nagrody otrzymały projekty z Politechniki Białostockiej. Prof. Marek Jałbrzykowski z Katedry Inżynierii Materiałowej i Produkcji Wydziału Mechanicznego został laureatem nagrody w kategorii „Pomost do biznesu dla osoby”. W tej samej kategorii wyróżnienie zdobyła dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Budownictwa Nauk o Środowisku. Również wyróżnienie, ale w kategorii „Pomost do biznesu dla instytucji naukowej” otrzymał Wydział Elektryczny.

– Jeżeli mówimy o sukcesie, o zwiększeniu konkurencyjności województwa podlaskiego, musimy o to dbać i Fundacja Technotalenty od 10 lat czyni to pod różnymi brendami. Byliśmy organizatorem siedmiu edycji konkursu „Techno Talent”, dwóch edycji „Rundy T”, teraz jest trzecia edycja „Pomosty przyszłości” – mówi Adam Walicki, prezes Fundacji Technotalenty.

W konkursie pomosty przyszłości są cztery kategorie: pomost do nauki dla podmiotu gospodarczego, pomost do nauki dla osoby, pomost do biznesu dla instytucji naukowej, pomost do biznesu dla osoby. Zgłoszenia można składać do 20 grudnia. (hk)