Idealny egzamin. WORD pokazuje jak zdać na prawko

Grudzień 19, 2019

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Białostocki WORD wypuścił film instruktażowy, z którego kursanci mogą dowiedzieć się jak – zgodnie z tytułem filmu – zdać idealny egzamin.

W filmie przedstawiono zadania, z którymi muszą się zmierzyć kandydaci podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B.

To kolejne ułatwienie dla tych, którzy chcą mieć prawo jazdy. W tym roku białostocki WORD wydłużył godziny zdawania praktycznej części egzaminu, umożliwił też ponowne jego zdawanie tego samego dnia.

Kandydaci na kierowców mogą też podejść do tzw. „egzaminu próbnego”. Daje on możliwość wykonania części zadań egzaminacyjnych na pojazdach, na których kandydat będzie zdawać egzamin praktyczny. I co ważne na placu manewrowym Ośrodka. (mt/mc)