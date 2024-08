I Zjazd Klubu Absolwenta Studiów Podyplomowych MBA Executive. Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej zaprasza. Poznaj szczegóły

27 sierpnia, 2024

4 października 2024r. odbędzie się I Zjazd Klubu Absolwenta Studiów Podyplomowych Master of Business Administration Executive (MBA Executive). W programie spotkania na Wydziale Inżynierii Zarządzania są seminarium naukowe z wybitnymi specjalistami oraz bankiet integracyjny.

Władze Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, wzorując się na uczelniach amerykańskich i brytyjskich, chcą budować trwałe i bliskie relacje z absolwentami. Dlatego 4 października organizują I Zjazd Klubu Absolwenta Studiów Podyplomowych Master of Business Administration Executive. Około 160 osób już ukończyło studia MBA Politechniki Białostockiej w ciągu siedmiu edycji studiów podyplomowych.

– W tym roku zdecydowałam się zorganizować pierwszy zjazd, ponieważ – z jednej strony – obiecałam to moim dotychczasowym absolwentom. Domagali się, ponieważ chcą stale – pomimo zakończenia studiów podyplomowych- chcą utrzymywać relacje ze swoimi kolegami i koleżankami. Z drugiej strony, wynika to ze strategii Politechniki Białostockiej, gdzie zobowiązaliśmy się do utrzymywania stałych relacji z naszymi absolwentami również na poziomie studiów podyplomowych – mówi prof. Joanna Ejdys, nowy dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Seminarium naukowe

W czasie zjazdu odbędzie się seminarium naukowe, podczas którego wystąpią znani specjaliści:

M arek Adamski – „Co się z nami dzieje, kiedy nie wiemy co się dzieje… rzecz o nawigowaniu w kryzysie" / Praktyk marketingu i zarządzania procesami w organizacji. Od 15 lat związany z branżą doradczą i inwestycyjną (PWC, Global Analytics Limited, HORTON Int., ISB Ltd., PMConsulting Sp. z o.o.). Ekspert w budowaniu i wdrażaniu skutecznych strategii rozwoju organizacji w obszarze sprzedaży i marketingu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na rynku polskim i międzynarodowym (Niemcy i USA).

Maja Gojtowska – „Marka osobista" / Zawodowo od 15 lat obserwuje trendy na rynku pracy i pomaga firmom lepiej komunikować się z kandydatami do pracy i pracownikami. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla pracodawców, jest mówczynią oraz autoką książek i publikacji z obszaru HR.

Maciej Błaszak – „Praca, która daje frajdę – perspektywa badań nad mózgiem" / Neurokognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Jego zainteresowania i doświadczenia dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kontrolowanego kształtowania mózgu człowieka. Prowadzi działalność szkoleniowo-doradczą, wykorzystując wyniki badań nad mózgiem do ulepszania procesu transferu wiedzy, budowania ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego. Stypendysta uniwersytetów w Kilonii (Niemcy), Edynburgu (Szkocja) i Berkeley (USA).

– Za główny cel postawiłam, oprócz takiego integracyjnego spotkania, przede wszystkim przekazanie nowej innej troszeczkę wiedzy, którą zdobyli studenci na studiach podyplomowych. W związku z tym w programie jest przewidziana cześć, seminarium naukowe z prelegentami, z dyskusją, z udziałem, takim aktywnym uczestników a potem oczywiście spotkanie integracyjne – zapowiada prof. Ejdys.

Miejsce i termin spotkania

I Zjazd Klubu Absolwenta Studiów Podyplomowych MBA Executive rozpocznie się 4 października 2024 (piątek) o godz. 13 na Wydziale Inżynierii Zarządzania

(ul. Tarasiuka 2, Kleosin, Aula 24KB). W godz. 13.00-16:00 odbędzie seminarium naukowe. Spotkanie Integracyjne przewidziano w Restauracji Trzy po Trzy w Białymstoku . Tu znajdziesz formularz zgłoszeniowy – link. (AJ)

Posłuchaj rozmowy z prof. Joanną Ejdys o I Zjeździe Klubu Absolwenta MBA Executive.

