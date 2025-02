Hubert Parfieniuk – uczeń VI LO w Białymstoku dwukrotnym mistrzem świata w zimowym pływaniu

28 lutego, 2025

źródło: Klub Sportowy Zahartowani Ełk źródło: Klub Sportowy Zahartowani Ełk

Hubert Parfieniuk, uczeń pierwszej klasy VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, udowodnił, że determinacja i ciężka praca prowadzą do sukcesu. Podczas mistrzostw świata w zimowym pływaniu, które odbyły się we włoskim Molveno, zdobył dwa złote medale w kategorii do lat 18 – na dystansie 250 i 500 metrów stylem dowolnym. Na dystansie 100 metrów wywalczył brąz.

Ekstremalne warunki i silna wola

Woda o temperaturze bliskiej zera stopni to wyzwanie nie tylko dla organizmu, ale i psychiki. Hubert Parfieniuk przyznaje, że przed startem nie był pewny, czy uda mu się pokonać najdłuższy dystans.

– W Molveno temperatura wody wahała się od 0 do 1 stopnia. Bolało, ale dałem radę – mówi Hubert.

Mimo trudności pokazał ogromną siłę i wytrzymałość, co pozwoliło mu sięgnąć po tytuł mistrza świata.

Początek sportowej kariery

Hubert swoją przygodę z zimowym pływaniem rozpoczął dopiero we wrześniu 2023 roku. Pasję zaszczepił w nim ojciec, który zachęcił go do treningów. Jak sam mówi, chce dalej rozwijać swoje umiejętności i w przyszłości walczyć o rekordy świata. Młody sportowiec trenuje w klubie Zahartowani Ełk, a od lipca 2023 roku jest także członkiem Reprezentacji Polski w zimowym pływaniu.

Zimowe pływanie – sport dla odważnych

Zimowe pływanie to jedna z najbardziej wymagających dyscyplin sportowych. Wymaga nie tylko świetnej kondycji fizycznej, ale także odporności na ekstremalne temperatury. Hubert Parfieniuk udowodnił, że mimo krótkiego stażu w tej dyscyplinie, ma ogromny talent i potencjał na kolejne sukcesy.

Gratulujemy mistrzowskich tytułów i trzymamy kciuki za dalsze osiągnięcia!