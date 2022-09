Giełda winyli i płyt CD w Atrium Biała

Wrzesień 30, 2022

Płyty winylowe, fot. Małgorzata Turecka Płyty winylowe, fot. Małgorzata Turecka

To okazja do poszerzenia swojej kolekcji płyt, ale też ciekawych rozmów o muzyce. W Atrium Biała trwa Giełda Winyli. Wystawcy to topowi sprzedawcy płyt winylowych i CD z całej Polski.

– Chcemy jak najszerszemu gronu odbiorców umożliwić zakup płyt CD i płyt winylowych z taką muzyką, jaką oni lubią. Także mamy zarówno muzykę rockową, jak i popową, jak i jazz, blues, trochę muzyki klasycznej. Dla każdego coś miłego – zapewnia współorganizator wydarzenia Mirosław Sukiennik.

W Białymstoku to nie pierwsze takie wydarzenie.

– Robiąc takie eventy w różnych miejscach w Polsce zaobserwowaliśmy, że fani muzyki to przyjdą wszędzie. Natomiast jest duża grupa ludzi, która po prostu nie ma czasu, jest zabiegana, i przy okazji zakupów w galerii przypomina sobie, że fajnie od czasu do czasu coś sobie kupić. Istotne jest to, że taka giełda to nie jest tylko miejsce zakupu. Tutaj można także dowiedzieć się czegoś więcej, rozmawiając z ludźmi, którzy się na tym znają. Zachęcamy, by chodzić na takie imprezy, aby po prostu poszerzyć swoje horyzonty muzyczne – dodaje Mirosław Sukiennik.

Giełda Winyli potrwa do soboty (01.10) w godzinach otwarcia galerii. Słuchając nas na 87,7 FM możecie wygrać płyty CD i płyty winylowe. (mt)