„Gallery of Modern HeArt” w Uniwersyteckim Centrum Kultury

Listopad 22, 2021

źródło: UwB

Uniwersyteckie Centrum Kultury zaprasza na spektakl Teatru Papahema, inspirowany malarstwem i street art’em -„Gallery of Modern HeArt”. Obejrzeć będzie można go w najbliższą środę (24.11) lub czwartek (25.11) o 19.00.

Są obrazy, które każą nam się na chwilę zatrzymać. Niezależnie od tego, czy spacerujemy przez muzealne sale, czy wertujemy albumy, czy – jak coraz częściej bywa – wpatrujemy się w ekran komputera albo telefonu. Bez względu na okoliczności zwracają naszą uwagę. Dlaczego akurat one? Przecież powstały w różnych epokach i technikach, rozmaita jest ich tematyka. Niektóre z nich są bardzo znane, inne widzimy po raz pierwszy. A jednak – coś je łączy. Zapewne to, że próbują nam coś „powiedzieć”. Zawierają więcej, niż pokazują. Niosą tajemnicę. Budują skojarzenia. Pokazują złożoność świata. Uczą empatii i tolerancji. Wszystko to stanowi o ich potencjale narracyjnym.

Oczywiście dobór dzieł, za pośrednictwem których opowiemy o świecie obrazów, jest względny – warunkowany wrażliwością i aktualnymi zdarzeniami. Zresztą, nie stworzyliśmy tej kompozycji sami. Impuls do przywołania na scenie konkretnych obrazów dał nam tajemniczy artysta – wandal i geniusz, który posiada niezwykłą zdolność redefiniowania pojęcia sztuki. W naszym wspólnym performansie możliwe jest spotkanie twórczości Leonarda da Vinci, Matejki, Dixa, Velazqueza, Gierymskiego, Bilińskiej, Duchampa, Delacroix, Picassa, Warhola i… Banksy’ego. Osobliwa to Galeria, tym bardziej, że jej bohaterowie, którzy zazwyczaj patrzą na nas niemi i nieruchomi, dostają tu szansę na wyjście ze swojej ramy; poza ramy tradycyjnie rozumianej sztuki.

Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązuje rezerwacja miejsc. Jedna osoba może zarezerwować jedno miejsce, przesyłając swoje imię i nazwisko na adres rezerwacje@uwb.edu.pl i wpisując „Gallery” w tytule maila, oraz podając wybrany termin. Rezerwacja jest ważna po otrzymaniu potwierdzenia. (mt)