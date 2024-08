Galeria Arsenał. Nauka i sztuka w symbiozie na wystawie Horyzonty po wzroście

26 sierpnia, 2024

Galeria Arsenał. Horyzonty po wzroście, fot. Jerzy Doroszkiewicz Galeria Arsenał. Horyzonty po wzroście, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Uprawa pszenicy, wskaźniki energetycznego niewolnictwa czy jadalna waluta słoneczna to kilka spośród siedmiu imponujących rozmachem instalacji, które składają się na wystawę „Horyzonty po wzroście” zrealizowaną przez kolektyw Disnovation.org. Za połączenie sztuki z nauką w Galerii Arsenał odpowiadają Anna Malinowska i Michał Krzykawski profesorowie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wystawa „Horyzonty po wzroście” skłania do licznych pytań, pokazując podwójne oblicze wzrostu w perspektywie eskalacji postępu i kryzysu energii. Na wiele sposobów kwestionuje współczesne style i standardy życia, kładąc szczególny nacisk na ich aspekty społeczno-ekonomiczne. Ukazuje wzrost w kontekście paraliżu klimatycznego, organizacji wiedzy i praktyk przemysłowych. Co jednak najważniejsze – zwraca uwagę na mechanizmy wzrostu i relację między wytwarzaniem energii a szeroko pojętymi efektami tej produkcji. W Starej Elektrowni można ją oglądać do 29 września 2024 roku.

O wystawie opowiadają: Maria Roszkowska – polsko-francuska artystka tworząca w nurcie designu krytycznego oraz Anna Malinowska i Michał Krzykawski profesorowie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.





Z twórcami rozmawiał #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz (red)