Forum Spójności i Rozwoju Granicznego UE w Operze i Filharmonii Podlaskiej – wspólny głos regionów przygranicznych

W Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyło się Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej – wyjątkowe wydarzenie poświęcone przyszłości regionów przygranicznych UE, w tym wschodnich terenów Polski. Spotkanie zgromadziło ponad tysiąc uczestników – polityków, samorządowców, naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji europejskich. W forum uczestniczył również premier Donald Tusk, który w swoim wystąpieniu zapowiedział otwarcie przejść granicznych z Białorusią.
Posłuchaj relacji Pawła Cybulskiego z Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej:
Wspólna inicjatywa na rzecz rozwoju wschodnich regionów
Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej to inicjatywa samorządu województwa podlaskiego i miasta Białystok. Celem wydarzenia było podkreślenie znaczenia wschodnich obszarów granicznych w kontekście polityki spójności, wyzwań gospodarczych, bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury.
Jednym z głównych tematów dyskusji była potrzeba nowych strategii finansowania regionów o trudnym sąsiedztwie, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie i kryzysu migracyjnego. Forum stało się miejscem, gdzie zabrzmiał wspólny głos samorządów, uczelni i biznesu w sprawie przyszłości wschodnich terenów Unii Europejskiej.
Dziesięć sesji eksperckich – od bezpieczeństwa po innowacje
W trakcie forum odbyło się 10 sesji tematycznych, które dotyczyły kluczowych obszarów rozwoju regionów przygranicznych. Wśród tematów znalazły się m.in.:
-
Bezpieczeństwo i przyszłość wschodnich regionów granicznych UE
-
Strategiczne wyzwania i szanse wschodnich regionów granicznych UE
-
Infrastruktura dla inwestycji – drogi, lotniska, kolej i Internet
-
Od technologii do sukcesu – jak przyciągać talenty i rozwijać lokalne innowacje
-
Bezpieczne pogranicze – jak budować odporność społeczności i regionów
-
Cyfrowa tarcza – jak chronić się w świecie rosnących cyberzagrożeń
-
Głos regionów w Brukseli – jak skutecznie zabiegać o swoje interesy
-
Biznes na granicy – jak rozwijać firmę tam, gdzie kończy się mapa
-
Ludzie się liczą – jak biznes odpowiada na zmiany społeczne i demograficzne
-
Skąd pieniądze na rozwój? Nowe sposoby finansowania firm przygranicznych
Politechnika Białostocka na Forum – głos nauki i innowacji
W gronie panelistów znaleźli się przedstawiciele Politechniki Białostockiej – największej uczelni technicznej w północno-wschodniej Polsce.
Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, profesor i rektor uczelni, uczestniczyła w dyskusji poświęconej przyciąganiu talentów do regionu i rozwojowi lokalnych innowacji.
– Lokalna innowacja to troszkę za mało. Nasze ambicje sięgają znacznie dalej. Innowacja powinna przekraczać skalę regionalną, zwłaszcza że w Politechnice Białostockiej kształcimy inżynierów i rozwijamy technologie skierowane do przemysłu, biznesu i gospodarki. To rozwiązania, które mają siłą rzeczy przekraczać wszelkie granice – podkreśliła rektor.
Prof. Kosior-Kazberuk zwróciła też uwagę na znaczenie współpracy uczelni z przemysłem i samorządem, które tworzą korzystne warunki do zatrzymania młodych talentów w regionie:
– Nasz region ma bardzo dużo do zaoferowania. Jest dobrze rozwinięty technologicznie i ma ogromny potencjał, który potrzebuje ludzi, aby go w pełni wykorzystać – dodaje rektor.
O bezpieczeństwie cyfrowym mówił ekspert Politechniki Białostockiej
Podczas panelu „Cyfrowa tarcza – jak chronić się w świecie rosnących cyberzagrożeń” wystąpił również dr Paweł Tadejko z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Ekspert zwrócił uwagę na rosnącą potrzebę edukacji cyfrowej i inwestycji w bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, zwłaszcza w kontekście zagrożeń hybrydowych na pograniczu.
Wspólny głos regionu – Deklaracja Podlaska i zapowiedź otwarcia granic
Kulminacyjnym punktem forum było podpisanie Deklaracji Podlaskiej – dokumentu zawierającego postulaty podlaskich samorządów, przedsiębiorców i środowisk akademickich skierowane do rządu RP i Komisji Europejskiej.
Deklaracja podkreśla znaczenie równomiernego rozwoju, inwestycji infrastrukturalnych i wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw w regionach przygranicznych.
Podczas forum premier Donald Tusk poinformował, że jeszcze w listopadzie rząd będzie gotowy do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią – w Bobrownikach i Kuźnicy. Dodał, że na razie nie ma mowy o otwarciu przejścia w Połowcach.
Zapowiedź ta spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników forum i została odebrana jako ważny sygnał wsparcia dla regionów przygranicznych, które od miesięcy apelowały o przywrócenie ruchu granicznego i ożywienie lokalnej gospodarki.
