Finał konkursu El-Robo-Mech. Kapituła nagrodziła dziewięć projektów

Kwiecień 19, 2022

źródło: Politechnika Białostocka źródło: Politechnika Białostocka

Dwudziestu uczniów stworzyło dziewięć zwycięskich projektów. Na Politechnice Białostockiej odbył się finał konkursu El-Robo-Mech.

Uczestnicy, uczniowie szkół ponadpodstawowych, zaprezentowali przed komisją swoje konstrukcje, miedzy innymi: napęd hybrydowy z mechanicznym magazynowaniem energii, sensoryczny tłumacz języka migowego czy rakietę do badań charakterystyki lotu oraz efektów aerodynamicznych.

Ze względu na wyrównany poziom prac jury stało przed trudnym wyborem i postanowiło wyróżnić aż 9 pomysłów.

W nagrodę laureaci konkursu mogą podjąć studia stacjonarne na dowolnie wybranym kierunku Wydziału Mechanicznego lub Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej z pominięciem konkursu świadectw.

Uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się 27.04.2022 r. o godzinie 12:15 w sali 107 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. (źródło: PB)

VII edycja konkursu „El-Robo-Mech” – wyniki

1. Napęd hybrydowy z mechanicznym magazynowaniem energii – Hubert Tudul, Anna Ciołko, Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

2. ex æquo Sensoryczny Tłumacz Języka Migowego – Konrad Olifier, Jakub Kokoszkiewicz, Paweł Buczyński – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej

2. ex æquo Projekt Marvel- Mateusz Matwiejuk – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej

4. Rakieta do badań charakterystyki lotu oraz efektów aerodynamicznych – Wiktor Rojecki, Bartosz Dąbrowski – I LO Białystok

5. Robot – ArachOmega – Jakub Kruszewski, Grzegorz Garbiel, Bartosz Wiszowaty – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej

6. Asystent parkowania dla starszych i niepełnosprawnych – Mateusz Żuk, Łukasz Pytlowany, Mateusz Skupień – Technikum w Jarosławiu

7. Eksploracyjny Robot Mobilny ERM-1003 – Daniel Aleksiejczuk – XIII LO Białystok

8. ex æquo „Vides” Urządzenie wykorzystujące sztuczną inteligencję do pomocy osobom słabowidzącym oraz niedowidzącym – Damian Kobyliński, Mikołaj Sitko, Patryk Harasik – Technikum w Jarosławiu

8. ex æquo Radiowy Telegraf Kieszonkowy – Ewa Karp, Michał Łukaszuk – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej