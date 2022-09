Festyn na 5-lecie Fundacji Mali Wojownicy

Wrzesień 6, 2022

Wsparcie rodzin dzieci przedwcześnie urodzonych, z problemami okołoporodowymi, zaburzeniami i niepełnosprawnościami. Tym wszystkim zajmuje się Fundacja Mali Wojownicy, która świętuje swoje 5 urodziny. Z tej okazji w najbliższą sobotę (10.09) na Mickiewicza 50 przy siedzibie fundacji odbędzie się festyn, na który mogą przyjść wszyscy chętni.

Sylwia Wesołowska, założycielka oraz prezes Fundacji Mali Wojownicy, zapewnia, że pomagają na wiele różnych sposobów.

– Organizujemy bezpośrednie wsparcie rodziców zarówno w szpitalu, jak i później po wyjściu do domu. Jest to wsparcie informacyjne i psychologiczne, konsultacje ze specjalistami. Przede wszystkim jest to bycie z drugim rodzicem i powiedzenie „wiem jak się czujesz, przechodziłem przez to samo, możesz zapytać mnie o wszystko, nie ma głupich pytań”. Później jest poprowadzenie rodziców i dziecka ścieżką terapeutyczną oraz medyczną do momentu, kiedy dziecko trafi do systemu edukacji i otrzyma dodatkowe wsparcie – mówi prezes fundacji.

Ważne jest aby rodzice wcześniaków pierwsze konsultacje mogli odbyć szybko i bezpłatnie. Na początku dzieckiem zajmuje się fizjoterapeuta i neurologopeda, ale w fundacji pracują różni specjaliści.

– Terapeuci integracji sensorycznej, terapeuci ręki, fizjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi, terapeuci zajmujący się terapią neurotaktylną i odruchami, mamy terapię w wodzie, terapię empatii dolls, trening umiejętności społecznych i pewnie o kilku jeszcze zapomniałam. W momencie, w którym dziecko się do nas zgłasza, staramy się je objąć kompleksową opieką – dodaje Sylwia Wesołowska.

Fundacja Mali Wojownicy prowadzi również żłobek i przedszkole. Dzieci w ciągu dnia, poza zabawą i edukacją, mają zajęcia terapeutyczne.

Festyn z okazji 5-lecia fundacji odbędzie się w sobotę (10.09) od 10 do 13. Będą animacje dla dzieci, punkt informacyjny na temat wcześniaków, kiermasz ciast oraz tort urodzinowy. Wstęp jest wolny, przyjść mogą wszyscy, nie tylko rodziny wcześniaków. (hk)