Festiwal Roślin w Białymstoku – tłumy miłośników kwiatów na Chorten Arenie

23 marca, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Festiwal Roślin ponownie zawitał do Białegostoku, przyciągając tłumy pasjonatów zieleni. To wyjątkowe wydarzenie to raj dla ogrodników, kolekcjonerów i wszystkich, którzy kochają rośliny doniczkowe. Podczas wiosennej edycji na uczestników czeka wiele nowości, w tym rzadkie odmiany, ekologiczne nawozy i akcesoria ogrodnicze.

Podczas tegorocznej edycji uczestnicy mogą podziwiaćprosto z hodowli.

Festiwal Roślin to także doskonała okazja do zakupów. Każda roślina dostępna jest w hurtowych ilościach, co oznacza, że kupujący mogą wybierać spośród całych wózków, a nie pojedynczych sztuk.

Nie tylko rośliny – co jeszcze znajdziesz na festiwalu?

🌱 Doniczki i akcesoria – stylowe osłonki, makramy i podpory do roślin

🌱 Ekologiczne nawozy i środki ochrony roślin – dla zdrowia i pięknego wzrostu zieleni

🌱 Porady ekspertów – specjaliści doradzą, jak pielęgnować ulubione rośliny

Festwial Trwa Dalej

Mieszkańcy Białegostoku dalej mają szanse na wzbogacenie swojej domowej dżungli i zdobycie rzadkich odmian . Wystawę można odwiedzać jeszcze dzisiaj (23.03) do 18:00. Wstęp jest bezpłatny! 🌿

(pc)