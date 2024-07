Festiwal Przebudzonych TUTAKA 2024. Trzy dni białoruskiej kultury na polanie Boryk

4 lipca, 2024

Mat. org. Mat. org.

To nie tylko promocja kultury białoruskiej, ale też możliwość jej poznania i zrozumienia wspólnych więzi z Polakami. W przyszły weekend na leśnej polanie Boryk koło Gródka obędzie się Festiwal Przebudzonych TUTAKA.

To będą trzy dni koncertów, m.in. wystąpią Alaksandr Pamidoraŭ, Sw@da х Niczos, czy Syndrom Samazvanca, ale będą też dwie premiery.

– Michaił i Lenka Zui stworzyli swój nowy album pod tytułem „Arka” i doszlifowany zjawi się nareszcie jako premiera – mówi Paweł Stankiewicz Fundacji TUTAKA. – A drugi projekt to jest świetna białoruska artystka Waleria Dele, znana jako KOOB, która ma takie bardzo szerokie podejście do muzyki i świetnie operuje w różnych gatunkach muzycznych. Tutaj ją zderzyliśmy z naszą podlaską gwiazdą z Wiksonem i powstaną bardzo współczesne numery muzyczne.

Festiwal Przebudzonych TUTAKA będzie też wypełniony warsztatami, dyskusjami i atrakcjami dla dzieci.

– Bardziej chcemy ten festiwal przedstawiać jako po prostu spotkanie i jako miejsce, gdzie możemy poznać wiele rzeczy i poznać wiele z tego co odbywa się w tej współczesnej kulturze białoruskiej, ale też trochę pogłębiać swoją wiedzę historyczną, trochę pogłębić swoją wiedzę samo świadomościową i najważniejszy punkt to jest to, żebyśmy mogli przyjechać również z dziećmi – dodaje Paweł Stankiewicz.

Wstęp na Festiwal Przebudzonych TUTAKA jest bezpłatny i odbędzie się od 12 do 14 lipca. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (hk)

Z Pawłem Stankiewiczem, prezesem Fundacji TUTAKA, rozmawiała Hanna Kość: