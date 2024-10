Festiwal Osiągnięć w ALO PB! Szkoła podsumowała zeszłoroczne sukcesy

11 października, 2024

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej (ALO PB) uczciło dzisiaj Festiwal Osiągnięć, podsumowujący sukcesy szkoły w minionym roku. Uroczystość obfitowała w podziękowania, wręczenie nagród i wyróżnień, a także recytację poezji i wspólne śpiewanie.

„Skala sukcesów jest ogromna – od stypendiów marszałka, przez stypendia prezydenta Białegostoku za innowacyjne myśli techniczne, po indeksy na Politechnikę Białostocką oraz inne uczelnie w kraju. Jestem dumny i to dla mnie zaszczyt pracować w tym liceum” – powiedział Malinowski.

Podczas wydarzenia wicedyrektor szkoły, Paweł Malinowski, podkreślił wyjątkowe osiągnięcia uczniów.

Jednym z wyróżnionych uczniów był Paweł Kosakowski z 4. klasy o profilu „Przemysł Przyszłości”. Został on doceniony za wynalazek do zgrzewania filamentów do druku 3D w technologii FDM, który pomógł rozwiązać problem jednej z białostockich firm.

„Mam nadzieję, że moje urządzenie do zgrzewania filamentów w technologii druku 3D było przydatne” – mówił uczeń, który otrzymał wyróżnienie w konkursie „Wschodzący Innowatorzy”.

Od 2018 roku uczniowie Akademickiego Liceum zdobyli aż 114 indeksów na studia wyższe, z czego 75 w samych latach 2023 i 2024. Szkoła zajmuje także pierwsze miejsce w województwie podlaskim w wynikach matur z matematyki podstawowej, rozszerzonej informatyki oraz rozszerzonego języka angielskiego.

Posłuchaj naszej relacji z wydarzenia: