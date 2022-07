Festiwal Murali w Augustowie. Powstanie 6 malowideł

Lipiec 7, 2022

W Augustowie wystartował pierwszy Festiwal Murali. Na sześciu augustowskich ścianach powstaną ścienne malowidła. Mieszkańcy zdecydują w głosowaniu, które projekty będą zrealizowane.

Zaproponowane projekty stworzyli uznani artyści, posiadający spory dorobek w tej dziedzinie sztuki. Są to Dimitris Taxis, Francesco Ferreri CHEKOS’ART, Simon de Filippi, BIO DPA . Na każdą ze ścian artyści przygotowali po dwa projekty. O tym, które ostatecznie upiększą ściany w Augustowie, decydują mieszkańcy w głosowaniu on-line.

– Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną namalowane na augustowskich budynkach. Prace w ramach Festiwalu Murali potrwają od 18 do 24 lipca. W tym czasie artyści przyjadą do Augustowa i będą malować na 6 ścianach uliczne dzieła sztuki. Do współpracy i pomocy w tworzeniu zaproszą mieszkańców Augustowa – mówi Filip Chodkiewicz, zastępca burmistrza Augustowa.

Już pod koniec lipca w Augustowie będzie można podziwiać nowe dzieła street artu. Koszt wykonania murali w całości zostanie sfinansowany zostanie z budżetu miasta. (at)