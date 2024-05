Festiwal Electrum Up To Date w Białymstoku

22 maja, 2024

fot. uptodate.pl fot. uptodate.pl

Już 30 maja w Białymstoku rozpoczyna się jubileuszowa 15. edycja Electrum Up to Date Festival. Impreza, która od lat przyciąga miłośników muzyki elektronicznej, sztuki i kultury, ponownie zagości w Białymstoku, oferując niezapomniane wrażenia zarówno dla stałych bywalców, jak i nowych uczestników.

– Naszą rolą jako stowarzyszenia, jako festiwalu Electro Up to Date, jest zwracanie uwagi na sprawy ważne oraz dbanie o kulturę i jej dostęp w naszym regionie. Jak co roku, ściągamy tu kulturę światową, głównie z rejonu muzyki elektronicznej i sztuk wizualnych – mówi Jędrzej Dondziło, dyrektor Electrum Up To Date Festival.

Miasto Białystok dofinansowało festiwal up to date na kwotę 740 tys zł.

– Rzeczywiście, w tym roku Miasto Białystok przeznaczyło nieco większą kwotę na wyjątkowy festiwal – festiwal, który sam w sobie jest marką rozpoznawalną nie tylko w Białymstoku i województwie, ale też w całej Polsce. W dodatku jest to impreza robiona przez białostoczan, więc dziwne byłoby, gdyby miasto nie było w to przedsięwzięcie zaangażowane. Miasto Białystok, jak zawsze, deklaruje, że w kolejnych latach również będziemy wspierać festiwal Up To Date – mówi Rafał Rudnicki, zastępca Prezydenta Białegostoku.

Festiwal Electrum Up To Date jest symbolem dobrego wydarzenia w naszym województwie.

– Na festiwalu wielokrotnie uczestniczyłem jako białostoczanin. Województwo będzie na pewno wspierało tę imprezę również w przyszłości. To festiwal, który promuje nasz region za granicami kraju – mówi Łukasz Prokorym, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Electrum Up To Date Festival zapowiada się na jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce, które z pewnością przyciągnie rzesze entuzjastów muzyki elektronicznej z całego kraju i zagranicy. Patronat medialny nad festiwalem objęło Radio AKADERA. (mg)

Na konferencji Electrum Up To Date Festival był Michał Gudewicz: