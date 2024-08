Festiwal BLIŻEJ – Teatr wychodzi do ludzi!

21 sierpnia, 2024

Teatr Dramatyczny zaprasza na festiwal Bliżej, fot. Jerzy Doroszkiewicz. Teatr Dramatyczny zaprasza na festiwal Bliżej, fot. Jerzy Doroszkiewicz.

W dniach 6-7 września, tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu artystycznego, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku zaprasza na wyjątkowy, dwudniowy festiwal – BLIŻEJ. To wydarzenie, które ma na celu przybliżyć teatr do widzów i pokazać go z zupełnie nowej, bardziej intymnej strony.

Teatr wychodzi na ulice

Festiwal rozpocznie się niezwykłym wydarzeniem – Teatralnym Korowodem. Aktorzy, w towarzystwie muzyków, przejdą ulicami miasta, niosąc ze sobą fragmenty spektakli i teatralną magię. To będzie prawdziwe święto dla wszystkich miłośników teatru.

Bogaty program dla każdego

W programie festiwalu znajdzie się coś dla każdego:

Spektakle: Od klasycznych adaptacji po nowoczesne performance’y.

Od klasycznych adaptacji po nowoczesne performance’y. Koncerty: Muzyczne interludia, które umilą czas między spektaklami.

Muzyczne interludia, które umilą czas między spektaklami. Warsztaty: Teatralna joga, czytania performatywne – to tylko niektóre z propozycji.

Teatralna joga, czytania performatywne – to tylko niektóre z propozycji. Dyskusje: Spotkania z twórcami, podczas których będzie można porozmawiać o teatrze i jego roli w naszym życiu.

Teatr dla wszystkich

Jedną z najważniejszych cech festiwalu jest jego otwartość. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, a wiele z nich odbywa się na świeżym powietrzu. To doskonała okazja, aby spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, a jednocześnie odkryć nowe oblicze teatru. (red)

Więcej o festiwalu: