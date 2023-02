Erasmus+ InnHUB na Politechnice Białostockiej

10 lutego, 2023

Politechnika Białostocka jako jedyna w regionie uruchomi na terenie Uczelni Erasmus+ InnHUB. Będzie to centrum innowacji, które swoją działalność poświęca europejskim programom edukacyjnym oraz popularyzacji oferty Erasmusa+.

9 lutego 2023 roku dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej podpisała porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, jako narodowym operatorem Programu Erasmus+ w Polsce.

Istotą działania centrów innowacji jest współpraca z instytucjami – w szczególności uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami kształcenia zawodowego, szkołami oraz podmiotami gospodarczymi poprzez porozumienia na rzecz wspierania innowacji z programu Erasmus+.

– Hub znalazł miejsce w Centrum Nowoczesnego Kształcenia, czyli na terenie naszego kampusu, w miejscu, które jest bardzo lubiane przez wszystkich, do którego wszyscy chętnie przychodzą, gdzie organizujemy wiele wydarzeń uczelnianych. A oferta programu Erasmus+ jest niesamowicie szeroka. My kojarzymy to przede wszystkim z mobilnościami, czyli funduszami na przyjazdy, wyjazdy przede wszystkim do ośrodków zagranicznych i zapraszanie gości z tych ośrodków. Ale to też cały szereg możliwości, jeśli chodzi o realizację projektów o szerszym zakresie dydaktycznym wychodzącym poza programy kształcenia. To też elementy badawcze, które już coraz bardziej powszechne są w projektach, które kiedyś były wyłącznie dydaktyczne – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Białystok jest szóstym centrum Erasmus+ InnHUB w Polsce. – Głównym celem tych miejsc jest inkubowanie pomysłów, integrowanie społeczności lokalnej, uczelni, samorządu. Chcemy, żeby to miejsce pomagało środowisku się spotkać, wypracować pomysły na ciekawe projekty, a my wtedy też będziemy pomagać administracyjnie, doradzać, jak należy wypełnić wniosek. Centra powstają tam, gdzie znajdujemy potencjał, oddolną inicjatywę w danym mieście czy w regionie, gdzie widzimy, że rzeczywiście środowisko chce wspólnie pracować. To jest dla nas gwarantem, że to miejsce nie będzie puste – mówi Paweł Poszytek, dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Na realizację zadań są środki z Unii Europejskiej. – Nasz erasmusowy budżet w Polsce w tym roku to miliard złotych, za moment to będzie półtora miliarda, dwa miliardy. Nie chcemy, żeby te pieniądze wracały do Brukseli, chcemy je wszystkie wydać tutaj, w Polsce – dodaje Poszytek.

Program Erasmus+ się zmienił. To już nie tylko wyjazdy, to także projekty międzyuczelniane. Zmienia się również mobilność – można wyjechać już nie na cały semestr, a na tydzień, na miesiąc – wskazuje Paweł Poszytek.

Zdaniem Poszytka, bez względu na to czy są to studenci, czy pracownicy naukowi, uczniowie, nauczyciele i jak długi jest wyjazd, beneficjenci są zgodni, że dzięki udziałowi w programie Erasmus+ są odważniejsi, czują się pewniejsi w używaniu języka i, przede wszystkim, mają rozwinięty cały zestaw kompetencji miękkich, tak cenionych na rynku pracy.

O Erasmus+ InnHUB na Politechnice Białostockiej mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej:

O tym, jak zmienił się program Erasmus + i jakie korzyści mają beneficjenci mówi Paweł Poszytek, dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności: