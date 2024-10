Erasmus Days w Politechnice Białostockiej

14 października, 2024

Studenci i pracownicy Politechniki Białostockiej mają do wyboru 300 uczelni zagranicznych, do których mogą wyjechać w ramach programu Erasmus+. Aby zachęcać niezdecydowanych do podjęcia mobilności w tym tygodniu w uczelni odbywają się Erasmus Days.

Na każdym wydziale Politechniki Białostockiej będzie stoisko Działów Współpracy Międzynarodowej oraz spotkania informacyjne.

– Organizujemy spotkania dla studentów wyjeżdżających, prezentujemy również wspomnienia studentów, którzy już byli na tych uczelniach zagranicznych, żeby odważyli się ci nowi wziąć udział w mobilnościach, spotykamy się ze studentami, którzy przyjechali na naszą uczelnię z zagranicy, a ich jest w tym roku naprawdę bardzo wielu – mówi prof. Dorota Krawczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Białostockiej. – Poza tym spotykamy się z pracownikami. Już w tamtym roku efektem tych spotkań było to, że więcej było chętnych na wyjazdy, niż miejsc ma Politechnika Białostocka, a jesteśmy w czołówce uczelni w Polsce, które te mobilności pozyskują, także z czego się bardzo cieszymy, ale zależy nam w dalszym ciągu na upowszechnianiu tej idei Erasmusa. bo ma to głęboki sens, zarówno dla rozwoju ich pracy dydaktycznej, jak i naukowej.

W poniedziałek (14.10) w Centrum Nowoczesnego Kształcenia odbyło się spotkanie dla studentów i pracowników zainteresowanych wyjazdem. Natomiast stoisko Erasmus+ i spotkania informacyjne we wtorek (15.10) obędą się od 9:00 do 11:30 na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku i na Wydziale Informatyki, a od 12:00 do 14:30 na Wydziale Architektury. W środę (16.10) w ramach Erasmus Days odbędzie się Dzień Hiszpański. A w czwartek (17.10) stoisko z powrotem zawita na pozostałe wydziały, czyli Elektryczny, Mechaniczny i Inżynierii Zarządzania. (hk)

Co studenci myślą o Erasmusie:

