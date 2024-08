Electrum Ambient Park – Oaza spokoju w sercu Białegostoku

13 sierpnia, 2024

W czwartek (15.08) Białystok znów zamieni się w stolicę dźwięków ambientu. Już po raz kolejny, mieszkańcy i turyści będą mieli okazję doświadczyć wyjątkowej atmosfery Electrum Ambient Park. To wydarzenie, które od 2011 roku przyciąga miłośników relaksującej muzyki i bliskości z naturą.

W czasach, gdy pędzimy od jednego obowiązku do drugiego, Electrum Ambient Park oferuje chwilę wytchnienia. To zaproszenie do zatrzymania się, głębokiego oddechu i zanurzenia się w kojących dźwiękach. Organizatorzy – ekipa Up To Date Festival – stworzyli przestrzeń, w której każdy znajdzie coś dla siebie.

Electrum Ambient Park to nie tylko koncert. To całodniowe wydarzenie, które łączy muzykę z naturą, sztuką i aktywnym wypoczynkiem. W programie znajdziemy:

Warsztaty upcyclingu: Pod okiem doświadczonej artystki, Karoliny Maksimowicz, uczestnicy będą mogli stworzyć własne, unikalne przedmioty z materiałów pochodzących z recyklingu.

Projekcje filmowe pod gwiazdami: Specjalnie wyselekcjonowane filmy zapewnią niezapomniane wrażenia wizualne.

Joga na trawie: Certyfikowani instruktorzy poprowadzą sesje jogi, które pozwolą zrelaksować ciało i umysł.

Muzyka ambient: Gwiazdy gatunku zaprezentują swoje najnowsze kompozycje, zabierając nas w spokojną podróż dźwiękową.

15 sierpnia to okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu, zrelaksować się i oderwać od codziennych problemów. A wszystko to w otoczeniu pięknej przyrody, wzdłuż Alei Ambientowej, która swoją nazwę zawdzięcza własnie imprezie Electrum Ambient Park. (pc)