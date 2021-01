Ekstraklasa. Imaz w „11” jesieni

Styczeń 12, 2021

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Tygodnik „Piłka Nożna” opublikował tradycyjny ranking podsumowujący rundę jesienną w PKO BP Ekstraklasie. W kategorii „ofensywny pomocnik” równych sobie nie miał Jesus Imaz. Wyróżniono również Martina Pospisila i Jakova Puljicia.

Hiszpan grający w Jadze znalazł się w „11” rundy jesiennej. W uzasadnieniu napisano „do gry znowu wrócił Jesus Imaz, obiektywnie patrząc, jeden z najlepszych piłkarzy w polskiej lidze. Jesienią zdarzały mu się przestoje, jak całej Jagiellonii, ale też częściej błyski. Nawet jednak gdyby rozegrał 13 beznadziejnych spotkań, to za to, co zademonstrował przeciw Cracovii miejsce w TOP 55 musiałby mieć. Takie rzeczy na krajowych boiskach się nie zdarzają, a i na świecie rzadko”.

W kategorii środkowych pomocników trzecie miejsce, za plecami Pedro Tiby i Jakuba Modera znalazł się Martin Pospisil, natomiast w zestawieniu napastników na 4. lokacie umiejscowiono Jakova Puljicia, za plecami Tomasa Pekharta, Mikaela Ishaka oraz Jakuba Świerczoka. (źródło: jagiellonia.pl/mc)