Dziki punkt widzenia. O wiecznych roślinach opowiada dr Dan Wołkowycki

2 listopada, 2024

dr Dan Wołkowycki, autor audycji „Dziki punkt widzenia”, fot. A. Jakuć dr Dan Wołkowycki, autor audycji „Dziki punkt widzenia”, fot. A. Jakuć

W audycji „Dziki punkt widzenia”, nadawanej na falach Radia AKADERA, dr Dan Wołkowycki z Katedry Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej wprowadza nas w zaskakujący świat roślin, dla których czas zdaje się nie mieć końca. Słuchacze mogą poznać nie tylko zjawiska biologiczne, ale także symbolikę odwiecznej cykliczności życia. Audycja, która przyciąga miłośników przyrody, tym razem odkrywała tajemnice długowieczności w naturze.

Posłuchaj audycji „Dziki punkt widzenia” o wiecznych roślinach.

Niezwykłe drzewa

Dr Wołkowycki rozpoczął od przyjrzenia się najstarszym drzewom w Polsce, które od wieków fascynują swoją odpornością na upływ czasu. Dąb Baublis, opisany w literaturze i przyciągający uwagę nie tylko historyków, to jedno z długowiecznych drzew, które opiera się upływowi czasu przez wieki. Jednak rekordzistą wśród długowiecznych drzew jest skromny cis w Henrykowie Lubańskim, liczący ponad 1200 lat. Jeszcze większe wrażenie robią zagraniczne przykłady: w Szwecji odkryto świerk o korzeniach sięgających 9570 lat! Mimo że pień regularnie odnawia się co 100–200 lat, korzenie tego świerku są świadkami wydarzeń sprzed epoki lodowcowej.

Wieczny las

W audycji usłyszeliśmy także o niezwykłym lesie topoli osikowej w stanie Utah. Dr Wołkowycki wyjaśnił, że pozornie odrębne drzewa łączy wspólny system korzeniowy, dzięki któremu las ten tworzy jeden organizm. Liczy on sobie około 14 tysięcy lat, a jego niesamowita zdolność do regeneracji sprawia, że jest to jeden z najstarszych znanych organizmów na naszej planecie.

Nieskończone rośliny

Świat roślin pełen jest gatunków, które nie poddają się cyklowi życia i śmierci tak jak ludzie. Wiele roślin, takich jak trawy, trzciny, konwalie czy zawilce, rozrasta się w nieskończoność dzięki mechanizmom wegetatywnej regeneracji. Dr Wołkowycki pokazał, że nasza codzienność pełna jest takich wiecznych roślin – czy to poziomek w lasach, czy traw nad jeziorami – które być może rosły już setki lat temu, towarzysząc naszym przodkom.

Audycja „Dziki punkt widzenia” przenosi słuchaczy do fascynującego świata roślin, pokazując, że przyroda nieustannie przekracza granice, które często narzucamy jej z naszego punktu widzenia. Słuchaj audycji w każdą sobotę o 10.15 na fali Radia AKADERA. (AJ)

Czytaj także:

Dziki Punkt Widzenia. Ewolucja na widelcu: O pożytkach bycia zjadanym. Opowiada dr Dan Wołkowycki

Dziki punkt widzenia: Spisek żołędzi? Czy to dęby sterują naszą zdrowotnością? Odpowiada dr Dan Wołkowycki