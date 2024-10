Dziki Punkt Widzenia. Ewolucja na widelcu: O pożytkach bycia zjadanym. Opowiada dr Dan Wołkowycki

19 października, 2024

dr Dan Wołkowycki, autor audycji „Dziki punkt widzenia”, fot. A. Jakuć dr Dan Wołkowycki, autor audycji „Dziki punkt widzenia”, fot. A. Jakuć

Czy bycie zjadanym może się opłacać? W nowym odcinku audycji „Dziki punkt widzenia: Ewolucja na widelcu, czyli o pożytkach bycia zjadanym”, dr Dan Wołkowycki w swoim wyjątkowym stylu rzuca wyzwanie naszemu tradycyjnemu myśleniu o relacjach w przyrodzie. Pokazuje, że świat roślin i zwierząt skrywa zaskakujące, często przewrotne mechanizmy, których mało kto się domyśla. Co tak naprawdę kryje się za tym, co jemy?

Posłuchaj audycji Dziki punkt widzenia: Ewolucja na widelcu, czyli o pożytkach bycia zjadanym.

Dr Dan Wołkowycki, adiunkt w Katedrze Środowiska Leśnego na Politechnice Białostockiej, w swoim charakterystycznym stylu – przystępnym, dowcipnym i błyskotliwym – odsłania przed nami sekrety natury, których być może nie dostrzegamy na co dzień. Czy zastanawialiście się kiedyś, kto naprawdę zyskuje w procesie zjadania roślin? A może to one, jak jabłonie, sprytnie wykorzystują nas do szerzenia swoich genów, a nie odwrotnie?

W odcinku, dr Wołkowycki rzuca wyzwanie tradycyjnemu spojrzeniu na łańcuch pokarmowy, przekonując, że rośliny, takie jak jabłonie czy pomarańcze, osiągają spektakularny sukces ewolucyjny właśnie dzięki temu, że są zjadane. Bez udziału człowieka, który uprawia, rozsiewa ich nasiona i chroni przed konkurencją, nie miałyby takiej szansy na przetrwanie i rozkwit.

Audycja „Dziki punkt widzenia” to propozycja nie tylko dla miłośników przyrody, ale dla wszystkich, którzy chcą spojrzeć na świat natury z nowej perspektywy. Dr Wołkowycki z lekkością i humorem prowadzi nas przez zawiłości ewolucji, udowadniając, że nic w naturze nie jest takie, jak się wydaje.

Jeśli przegapiliście ten odcinek, warto zajrzeć na stronę Radia AKADERA, gdzie znajdziecie archiwalne nagrania. Nie przegapcie kolejnych odsłon – audycja „Dziki Punkt Widzenia” emitowana jest w każdą sobotę o 10:15. (AJ)

