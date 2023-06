Dzień Ratownika WOPR. Ratownicy apelują o rozwagę nie tylko w dniu swego święta

29 czerwca, 2023

Anna Wasiluk WOPR Białystok/Fot. A. Topczewska Anna Wasiluk WOPR Białystok/Fot. A. Topczewska

Czuwają nad bezpieczeństwem kąpiących się i wypoczywających na plaży, nad jeziorem, nad rzeką czy na basenie. 29 czerwca obchodzimy Dzień Ratownika WOPR.

Właśnie zaczął się sezon letni, kiedy ratownicy strzegą kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. – To ważne święto dla nas, bo przypomnina, że to bardzo ważny zawód – mówi Anna Wasiluk z Biaostockiego WOPR, instruktor ratownictwa wodnego.

W skład WOPR Województwa Podlaskiego wchodzą cztery jednostki terenowe: Białostockie WOPR, Suwalskie WOPR, Augustowskie WOPR, Okręgowe WOPR w Łomży.

Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe to 300 – 400 zawodowych ratowników, czyli takich, którzy mają aktualne wymagane uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej. W tym roku pracują na 16 kąpieliskach:

16 kąpielisk będzie czynnych w tym sezonie

Ratownicy wodni życzą sobie bezpiecznych wakacji, jak najmniej akcji ratunkowych oraz jak najwięcej roważnych i myślących turystów. – Apelujemy, nie tylko w dniu naszego święta o to, by nie spożywać alkoholu nad wodą, korzystać z kamizelek ratunkowych i kąpać się w miejscach strzeżonych. A jeśli kąpiel w miejscu niestrzeżonym, należy pamietać, by kogoś o tym poinformować, nie pływać, gdy skóra jest nagrzana po bezpośrednim kontakcie ze słońcem, po posiłku i po zmroku – dodaje Anna Wasiluk. (at)