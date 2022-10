Dzień HR na WIZ Politechniki Białostockiej

10.10 – 10.40

VUCA, BANI, czyli jak odpowiedzieć na dzisiejsze wyzwania w zarządzaniu?

Paweł Bogusław (MBA, HR)trener, coach, absolwent Uczelni Łazarski na kierunku Executive MBA HR, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Prowadzi szkolenia, konsultacje oraz coaching dla kadry menedżerskiej oraz handlowców. Wykładowca akademicki. Praktyk biznesu; współpracował z Lek Polska, Sandoz, Valeant Pharmaceuticals, Leroy Merlin, Auchan, Hortex, Polfarmex, CRL. Master Trener RMP (Reiss Motivation Profile), Odporności Psychicznej (AQR International), Acion Learning WIAL oraz Przywództwa ILM (Intergrated Leadership Measure). Wdrażał oraz koordynował procesy HR, kreował politykę personalną w międzynarodowych strukturach handlowych. Wieloletnie doświadczenie trenerskie w pozwala mu prowadzić z sukcesami procesy rozwojowe, od rekrutacji – Assessment Center, przez szkolenia merytoryczne i sprzedażowe do coachingu on the job. Praca Kierownika Działu Szkoleń oraz prowadzenie wielu projektów HR w międzynarodowych firmach zapewnia jego klientom szerokie spojrzenie na potrzeby rozwojowe pracowników. Specjalizuje się w budzeniu motywacji wewnętrznej, inspirowaniu do poszukiwania i samodzielnego dochodzenia do efektywnych rozwiązań