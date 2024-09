Dzieci z oddziału onkologicznego otrzymują wyprawki szkolne

3 września, 2024

Źródło: UDSK Źródło: UDSK

Dzieci chore ontologicznie, które wychodzą z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego otrzymują wyprawki szkolne. Paczki przygotowała Omnigrupa działająca przy Podlaskim Kuratorium Oświaty.

W paczkach będą plecaki, książki, zeszyty, ale też suplementy diety.

– Tym dzieciom, zwłaszcza z oddziału onkologicznego, jest dużo ciężej wrócić do szkoły z tego względu, że dzieci mają tutaj naukę, ale są zamknięte na oddziale, mają mniejszy kontakt z rówieśnikami – mówi Alicja Okurowska z Omnigrupy. – Jeśli chodzi o podstawy programowe, one są takie same, ale dzieciom wiadomo z racji nawet ich samopoczucia, ciężko jest to czasami uzupełnić. My chcieliśmy w taki sposób odciążyć je, pokazać im, są akceptowane przez środowisko społeczne.

Wyprawkę szkolną odebrał chłopiec, który wychodząc ze szpitala uderzył w „Dzwon zwycięzcy”.

– Wiemy, że nie każde dziecko może wrócić do szkoły po zakończeniu wakacji, ale dzisiaj w dzwon zwycięzcy uderzył Kacper, który zakończył leczenie i który od jutra zasiądzie w szkolnej ławie. To jest chwila wyjątkowo wzruszająca. Samo dzwonienie jest głośne, roznosi się na cały oddział, daje ogromną ilość nadziei dla pacjenta, dla rodzica, dla nas wszystkich, że kolejna osoba wróci do zdrowia – mówi dr n. med. Małgorzata Sawicka–Żukowska z Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii.

W sumie Omnigrupa przygotowała blisko 20 wyprawek szkolnych, które będą sukcesywnie wydawane dzieciom wychodzącym ze szpitala. (hk)