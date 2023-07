Dwa drzewa posadzono z butelek zebranych w automatach

19 lipca, 2023

Butelkomat na Pływalni Rodzinnej, fot, Hanna Kość

Ponad 22 tysiące plastikowych butelek białostoczanie wrzucili do dwóch butelkomatów w ciągu 3,5 roku. Aktualnie automaty znajdują się na miejskich basenach, czyli na Pływalni Sportowej przy ul. Włókienniczej i Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej.

Zebrane butelki są sprzedawane, a za uzyskane pieniądze kupowane i sadzone drzewa.

– W każdym butelkomacie mieści się 240 butelek PET. Szacunkowy koszt sprzedaży butelek został ustalony na 10 groszy za sztukę. Od stycznia 2020 r. do marca 2023 r. zgromadzono łącznie 22 049‬ sztuk plastikowych butelek. Kwota, która została zebrana, to ok. 2 tys. złotych – mówi Anna Kowalska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Butelkomaty nie są nastawione na generowanie zysku, pełnią przede wszystkim rolę edukacyjną. Początkowo w 2020 roku były ustawione w budynkach Urzędu Miejskiego, jednak po pół roku ich lokalizacja została zmieniona na baseny.

– Automaty, ze względu na swoją konstrukcję, nie mogą być umieszczone na zewnątrz budynku. Dzięki temu znalazły się w miejscach, do których uczęszczają dzieci oraz młodzież i tego typu odpady często się tam pojawiają. Osoby korzystające z butelkomatów nie mają co prawda bezpośredniej korzyści ekonomicznej z przekazanych butelek, ale lokalnie przyczyniają się do poprawy jakości środowiska, dostrzegają potrzebę dbania o środowisko i otoczenie, w którym przebywają – dodaje Anna Kowalska.

Pierwsze dwa drzewa zostały nasadzone w zeszłym roku przy pływalni Sportowej i Rodzinnej. W najbliższym czasie planowane są konsultacje ze spółką PUHP LECH oraz Białostockim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji odnośnie lokalizacji nasadzeń kolejnych drzew oraz ich doboru gatunkowego. (hk)

