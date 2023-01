Dusan Stojinović zawodnikiem Jagiellonii Białystok

Styczeń 27, 2023

Dusan Stojinović, źródło: jagiellonia.pl Dusan Stojinović, źródło: jagiellonia.pl

Jagiellonia Białystok ma nowego zawodnika. Jest nim słoweński obrońca Dusan Stojinović, który przeniósł się do Żółto-Czerwonych w ramach transferu definitywnego z rodzimego NK Celje.

22-latek związał się z „Dumą Podlasia” umową do czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia. Będzie występował z numerem 3.

– Na pewno dam z siebie wszystko. W każdym meczu będę dawał z siebie wszystko, całe moje serce. Chcę, aby kibice byli usatysfakcjonowani moją grą i abyśmy mogli wspólnie świętować zdobycie wspólnego trofeum – powiedział Dusan Stojinović.

Dusan Stojinović to 22-letni słoweński obrońca, urodzony 26 sierpnia 2000 roku w Lublanie. Jako junior szkolił się w stołecznych akademiach – NK Arne Tabor’ 69 oraz NK Bravo. Na początku 2018 roku trafił do NK Celje, gdzie grał aż do teraz, z półroczną przerwą na pobyt w rosyjskim FK Chimki (runda jesienna sezonu 2021/2022, 14 meczów ligowych). Od początku pobytu w Celje był podstawowym zawodnikiem „Grofje”. Łącznie w barwach „Rumeno-Modri” rozegrał 124 mecze (Prva Liga, Puchar Słowenii, kwalifikacje do Ligi Mistrzów i Ligi Europy), w których zdobył jedną bramkę. W sezonie 2019/2020 sięgnął z drużyną po mistrzostwo Słowenii.

Dusan był podstawowym zawodnikiem oraz kapitanem reprezentacji Słowenii U-21, w której rozegrał 17 meczów i zdobył dwie bramki. Wziął udział w młodzieżowych Mistrzostwach Europy w 2021 roku. (źródło: jagiellonia.pl/mt)