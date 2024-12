Domowy oprawca zatrzymany! Znęcał się nad partnerką

3 grudnia, 2024

Policjanci zatrzymali 31-latka, który od ponad roku znęcał się nad swoją partnerką. O pomoc poprosiła matka mężczyzny, informując, że jej nietrzeźwy syn jest agresywny wobec kobiety.

Na miejsce natychmiast pojechali policjanci z białostockiej patrolówki. Pod klatką czekała na nich zgłaszająca. Powiedziała, że zadzwoniła do niej partnerka syna mówiąc, że całą noc pił alkohol i jest agresywny.

– W mieszkaniu Mundurowi zastali pokrzywdzoną i nietrzeźwego 31-letniego mężczyznę. Kobieta powiedziała, że jej chłopak całą noc spożywał alkohol. W pewnym momencie zaczął ją wyzywać, bo jak twierdził wylała jego trunki. Po chwili złapał ją za szyję i zaczął dusić. Gdy mu się wyrwała, zadzwoniła z prośbą o pomoc – Mówi podkomisarz Malwina Trochimczuk oficer prasowa komendy miejskiej policji w Bialymstoku.

Śledczy ustalili, że takie zachowania trwały od ponad roku. 31-latek groził, poniżał i stosował przemoc fizyczną wobec swojej partnerki. Policjanci wdrożyli procedurę „Niebieskiej Karty”, a mężczyzna trafił do aresztu.

Sąd nałożył na niego zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej, policyjny dozór oraz nakaz opuszczenia wspólnego mieszkania. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. (pc)

Jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy domowej? Pomoc znajdziesz TUTAJ