Doktor nauk humanistycznych w Politechnice Białostockiej

Monika Śleszyńska uzyskała tytuł doktor na Wydziale Anglistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Inspiracją do napisania pracy było zamiłowania jej do tzw. języka prostego. W swojej pracy doktorskiej udowadnia, że prosty język może, a nawet powinien być obecny także w świcie naukowym.

Dr Monika Śleszyńska potwierdziła w swojej pracy stawianą tezę, że proste formy języka angielskiego powinny być elementem programu językowego w szkołach doktorskich. Wykazuje, że proste formy językowe nie tylko podnoszą umiejętności językowe młodych naukowców, ale też przyczynia się do ich lepszej jakości językowej.

Jednocześnie Śleszyńska zauważa, że nie jest jej trudno się odnaleźć jako humanistce na uczelni technicznej, jaką jest Politechnika Białostocka. Podkreśla, że jej spojrzenie i tłumaczenie artykułów czy prac naukowych o charakterze technicznym cechuje nowe, czasem odkrywcze spojrzenie.

– Bycie humanizmem na takiej uczelni jest bardzo przydatne, ponieważ daje dystans do treści specjalistycznych, które czytam. Jako taki outsider, powiedzmy, patrzę na te teksty z trochę innej perspektywy, doszukuję się pewnych logicznych połączeń między pewnymi kwestiami. W obcym języku zawsze może to być trudne i zadaję pytanie, co chciałaś przez to powiedzieć, a co to miało oznaczać, czy można to zrobić troszkę prościej, czy można to zrobić troszkę inaczej – mówi dr Monika Śleszyńska i dodaje – wydaje mi się, że to jest taki atut, taki walor tego, że ja potrafię zerknąć na te teksty specjalistyczne z takim świeżym spojrzeniem i jako osoba, która wie, co można w języku angielskim poprawić, by ten tekst był bardziej zrozumiały.