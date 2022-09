Dokarmianie gołębi w okolicach domów to błąd. Ptaki te stwarzają zagrożenie epidemiologiczne

Wrzesień 6, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Na klatkach bloków jednego z białostockich osiedli mieszkaniowych pojawiły się informacyjne ogłoszenia o tym, że dokarmianie dzikich gołębi miejskich na terenach zamieszkałych może stwarzać zagrożenia epidemiologiczne. Sanepid przypomina – dokarmiając gołębie narażamy się na rozprzestrzenianie groźnych chorób i bakterii.

Dokarmianie gołębi, zwłaszcza przez osoby starsze, to częsty obrazek obyczajowy w Białymstoku. Resztkami chleba, kaszą mieszkańcy karmią ptaki przed swoimi blokami, na trawnikach, w miejscach rekreacyjnych.

– Do Sanepidu wpływają informacje od mieszkańców o dużej ilości gołębi, zwłaszcza pośród bloków mieszkalnych. Powiatowi inspektorzy Sanepidu wysyłają więc pisma edukacyjne do spółdzielni i zarządców budynków informujące o tym, jakie zagrożenia niosą dzikie gołębie i na co trzeba uważać – mówi Urszula Czyżewska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

Gołębie, ich odchody, pióra, puch, resztki gniazd i pożywienia, przyczyniają się nie tylko do niszczenia elementów budynków. Ptaki te stanowią też zagrożenie dla człowieka. – Gołębie przenoszą choroby zakaźne i pasożytnicze, które mogą rozwijać się u ludzi. To grzyby, pasożyty (pluskwy, pchły gołębie, roztocze i kleszcze gołębie) – wylicza Urszula Czyżewska.

Do organizmu człowieka patogeny dostają się, gdy wdychamy powietrze zanieczyszczone drobnoustrojami gromadzącymi się w piórach i wysuszonych ptasich odchodach.

Sanepid przypomina jednocześnie, że za czystość w budynkach i wokół odpowiada zarządca. A dokarmianie gołębi powoduje wzrost liczebny tych ptaków. Tam gdzie karmi się gołębie, ptaki pozostawiają odchody, resztki pokarmu, a to zwabia też insekty i gryzonie. (at)